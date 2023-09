Wyborcy opozycji wskazali, kogo widzą premierem. Wcale nie Tuska

Posłowie KO i Lewicy składają wniosek do KRRiT. Chcą kontroli działalności TVP Posłowie Arkadiusz Myrcha (KO) i Dariusz Wieczorek (Lewica) poinformowali o złożeniu wniosku do KRRiT celem przeprowadzenia kontroli działalności Telewizji Polskiej. Podczas programu "Woronicza 17" został wyemitowany spot wyborczy PiS, chcemy, by KRRiT zweryfikowała jaki był charakter nadania tego spotu - mówili.