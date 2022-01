Wybieramy Mistrza GPW 2021: Dino vs JSW i Kruk vs Kęty

/ Bankier.pl

Na polu walki o tytuł Mistrza GPW 2021 r. pozostały już tylko cztery spółki. W drodze do finału zmierzą się Dino Polska z JSW oraz Kruk z Grupą Kęty.

Wraz z "Pulsem Biznesu" wybraliśmy spółki giełdowe, które w 2021 r. naszym zdaniem najbardziej się wyróżniły. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przechodzą firmy, które zdobyły więcej głosów. Wygrany ostatniego pojedynku zdobywa tytuł Mistrza GPW. W zeszłym roku zwyciężył Mercator.

W ćwierćfinałach Grupa Kęty okazała się popularniejsza od LPP, Kruk wygrał z Asbisem, JSW zostawił w pokonanym polu Mabion, a Dino Polska wróciło z tarczą z pojedynku z Alior Bankiem.

Pary półfinałowe:

Dino Polska - JSW

Oddaj głos

Jeśli nie widzisz powyższego formularza do głosowania, kliknij w link.

Kruk - Grupa Kęty

Oddaj głos

Jeśli nie widzisz powyższego formularza do głosowania, kliknij w link.

Bankier.pl

Nominowani przez redakcję “Pulsu Biznesu”

Grupa Kęty

Firma, kierowana prze Dariusza Mańkę, zasłużyła na nominację za poprawę wyników, transparentność, dobrą komunikację z inwestorami i dzielenie się zyskami. Dla notowań szczególnie udane było pierwsze półrocze, a cały rok zakończył się solidną zwyżką o 32 proc.

JSW

Akcje producenta węgla koksowego mocno rosły ledwie przez kilka tygodni 2021 r. Dynamika ruchu była na tyle duża, że spore zyski mogli zanotować inwestorzy indywidualni, którzy upodobali sobie spółkę i postawili ją w gronie faworytów.

Nominowani przez redakcję Bankier.pl

Kruk

Rok 2021 akcje Kruka rozpoczynały z ceną niespełna 150 zł. Notowania giełdowego windykatora co prawda podniosły się po covidowym załamaniu, ale wciąż daleko im było do szczytu formy sprzed afery Getbacku, która wstrząsnęła całą branżę. Kruk pokazał jednak, że potrafi poprawiać wyniki – przez trzy kwartały 2021 roku EBITDA sięgnęła 744 mln zł, a więc przeszło połowę więcej niż w rekordowych latach 2018-19. Inwestorzy wynagrodzili to wzrostem walorów Kruka o ponad 100 proc.

Dino Polska

Silny jednostajny trend wzrostowy to dla inwestorów długoterminowych idealny przykład realizacji strategii „kup i trzymaj” na spółce z głównego indeksu o dużej płynności. To nie zmienia się od debiutu Dino na GPW, a rok 2021 przyniósł kolejne historyczne szczyty notowań i potwierdził, że kurs nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, tak jak spółka, która z roku na roku otwiera coraz więcej nowych sklepów. W 2021 r. były to aż 343 nowe lokalizacje i wzrost o 34,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Poprzedni zwycięzcy

2010 Synthos

2011 Eko Export

2012 Relpol

2013 Integer.pl

2014 11bit Studios

2015 Grodno

2016 CD Projekt

2017 PKO BP

2018 PKN Orlen

2019 Columbus Energy

2020 Mercator Medical