Wybieramy Mistrza GPW 2020: Pierwsza runda

Dziennikarze i analitycy „Pulsu Biznesu” i portalu Bankier.pl wytypowali 16 spółek z warszawskiej giełdy, z których czytelnicy wyłonią najlepszą. Mistrza GPW internauci wybiorą już po raz jedenasty.

Ten rok był szczególny, z jeden strony mieliśmy lockdown, który promował spółki e-commerce, z drugiej tradycyjny przemysł, który wytycznymi rządu oberwał mniej, niż sądzono. Niejednoznacznie było też w gamingu, "Cyberpunk 2077" okazał się hitem, ale z wielkim "ale". W efekcie CD Projekt nie znalazł się w gronie nominowanych, za to znalazły się inne polskie hity ze Steama. Podobnie jak największy w historii debiutant oraz spółki, którym koronawirus nie był straszny.

Spośród giełdowych spółek wybraliśmy te, które w 2020 roku wyróżniały się najbardziej. Głosowanie rusza w czwartek 7 stycznia. Reguły są proste. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przejdą firmy, które zdobędą więcej głosów. Zwycięzca ostatniego pojedynku zdobywa tytuł Mistrza GPW. W zeszłym roku tytuł zdobył Columbus.

Poniżej przedstawiamy pierwsze cztery pary 1/8 finału:

Creepy Jar vs Dino Polska

Decora vs X-trade Brokers

Allegro vs OncoArendi Therapeutics

DataWalk vs Blirt

Kandydaci:

Mercator

Słaby 2019 rok Mercator zakończył stratą i wyceną na poziomie 105 mln zł. 2020 rok przyniósł jednak spółce szansę, którą ta wykorzystała. Pandemia sprawiła, że rękawice medyczne stały się towarem pierwszej potrzeby, a Mercator jako producent i dystrybutor zaczął korzystać z rosnących marż. Te dodatkowo wspierał fakt, że na rynku rękawiczek bardzo trudno jest w krótkim czasie zwiększyć produkcję, przez co popyt wyraźnie przeważał nad podażą. Efekt? W samym tylko III kwartale 2020 roku zysk netto spółki sięgnął 354 mln zł. Wycena skoczyła o 4147 proc. do 4,5 mld zł. Pod względem stopy zwrotu Mercator okazał się tegorocznym liderem głównego rynku warszawskiej giełdy. Nagły skok wartości pozwolił mu także wskoczyć do indeksu mWIG40.

Creepy Jar

"Green Hell", gra o przetrwaniu w amazońskiej dżungli, po premierze w 2019 roku zbierała niezłe recenzje, jednak tytułowi daleko było do statusu hitu. Sytuacja zmieniła się, gdy w kwietniu 2020 roku Creepy Jar wydało do niej tryb kooperacyjny. Już w czerwcu studio mogło się pochwalić milionem sprzedanych sztuk na platformie Steam, w grudniu liczba ta przekroczyła 1,5 mln. Studio zapowiedziało dodatek oraz premiery gry na konsole. Sukces „Green Hell” przełożył się także na finanse (zawrotne z punktu widzenia spółki 15 mln zł zysku netto w II kwartale 2020) oraz na wycenę akcji. Te w 2020 roku podrożały aż o 511 proc. Spółka, ze względu na swą wagę, odegrała jedną z kluczowych ról w ubiegłorocznych mocnych wzrostach NCIndeksu.

X-trade Brokers

Choć XTB nie produkuje niezbędnych medykom przedmiotów, to jednak spółka ta okazała się jednym z największych beneficjentów koronawirusowych zmian na rynkach. Podwyższona zmienność, zawrotne stopy zwrotu na niektórych aktywach oraz cięcia stóp procentowych sprawiły, że handel na rynkach mocno zyskał na atrakcyjności, także dla nowych graczy. XTB jako dom maklerski i platforma tradingowa mocno na tym skorzystało. Szczególnie widoczne było to w I kwartale 2020 roku, gdy przychody spółki skoczyły o 650 proc., a zysk wzrósł z 763 tys. zł do 176 mln zł. Kolejne kwartały były już nieco słabsze, jednak rok do roku nadal bardzo mocne. Akcje XTB zakończyły 2020 rok na 366-proc. plusie.

OncoArendi Therapeutics

W mainstreamie o OncoArendi Therapeutics było głośno głównie ze względu na polityczne koneksje rodziny Szumowskich, z czysto rynkowego punktu widzenia 2020 rok był jednak dla spółki znakomity. W listopadzie podpisała ona z belgijską firmą Galapagos – jednym z kluczowych graczy na rynku - wieloletnią umowę na rozwój platformy chitynazowej oraz udzielenie globalnej licencji na podwójne inhibitory chitynaz, w tym cząsteczkę OATD-01. Jeszcze tego samego miesiąca na konta Onco wpłynęło 25 mln euro z tytułu wstępnej opłaty związanej z umową. To jeden z największych komercyjnych biotechnologicznych sukcesów polskiej spółki w ostatnich latach. Wycena Onco tym samym gwałtownie skoczyła i w efekcie jej akcje zamknęły rok ze wzrostem aż o 417 proc.

Dino Polska

To na GPW synonim regularności. Z roku na rok zwiększana skala biznesu, z roku na rok rosnące zyski i wreszcie z roku na rok rosnąca wartość akcji. W 2020 roku papiery Dino wypracowały stopę zwrotu sięgającą aż 101 proc., co było najlepszym wynikiem w WIG20. Pomógł nieco fakt, że inwestorzy w Dino upatrywali jednej z bezpiecznych przystani na czasy pandemii, sklepy spożywcze bowiem nie były zamykane, a dodatkowo Polacy początkowo mocno rzucili się na produkty spożywcze z długim terminem przydatności. Warto także dodać, że dzięki tegorocznym wzrostom Dino jego główny akcjonariusz, Tomasz Biernacki, stał się największym inwestorem indywidualnym na GPW, wyprzedzając w tej klasyfikacji Zygmunta Solorza-Żaka.

KGHM

Przez lata KGHM nazywany był „generałem hossy”, bez hossy na akcjach kombinatu ciężko bowiem było o hossę na szerokim rynku. W ostatnim czasie powiedzenie to się jednak nieco wyświechtało, w 2020 rok generał powrócił jednak w pełnej swej krasie. Pomogła w tym hossa na miedzi, która podrożała w zakończonym właśnie roku o 25 proc. KGHM, mający naturalną dźwignię na ten surowiec, zyskał na giełdzie aż 91,5 proc. i wrócił na podium największych spółek na GPW (gdyby nie debiut Allegro, byłby liderem). Teraz pora, by zarząd udowodnił, że hasło „spółka dywidendowa” nie jest jedynie pustym zapisem, kombinat bowiem od trzech lat nie podzielił się z akcjonariuszami zyskiem, choć to przecież właśnie z tego słynął przed laty.

One More Level

Polski gaming żył w 2020 roku cyberpunkiem. Gdy CD Projekt wciąż przekładał premierę swojego dzieła, pod koniec października do graczy trafił inny polski cyberpunk – „Ghostrunner” od studia One More Level. Gra wspięła się na szczyt listy bestsellerów Steam, zwróciła się już w dniu premiery i zebrała świetne recenzje (91 proc. pozytywów na Steam). All in Games, także notowany na giełdzie wydawca gry, liczy, że w ciągu roku od premiery gra "Ghostrunner" sprzeda się w kilku mln egzemplarzy. Akcje One More Level na fali „ghostrunnerowej” gorączki urosły w tym roku o 730 proc. Papiery All in Games zyskały 152 proc.

Allegro

W latach 2018 i 2019 na GPW nie miał miejsca ani jeden debiut, który można by było określić choćby mianem średniej wielkości. Tymczasem w 2020 na rynek weszło Allegro, które nie tylko z miejsca stało się największą spółką na GPW i momentalnie awansowało do WIG20, ale także pobiło rekord PZU. 9,2 mld zł zebrane podczas oferty w pojedynkę biło sumaryczne wyniki polskiego rynku IPO z kolejnych lat zakończonej w czwartek dekady. To pokazuje skalę tego wydarzenia. Dodatkowo gwałtowne wzrosty po debiucie sprawiły, że inwestorzy uwierzyli, iż nie tylko na debiutach producentów gier da się świetnie zarabiać. Samo pojawienie się Allegro na GPW unowocześniło i zdywersyfikowało także nieco strukturę naszej giełdy, która jednak wciąż pozostaje zdominowana przez banki i spółki Skarbu Państwa.

DataWalk

Kontraktami podpisanymi w 2019 roku DataWalk udowodniło, że może być liczącym się podmiotem na swoim rynku. W 2020 roku spółka skutecznie „budowała masę”. Zaczęło się od dużego kontraktu z Orlenem, symboliczną była umowa w RPA, gdzie polska firma wyparła takiego giganta jak IBM. Firma przygotowała także rozwiązanie w obszarze analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z koronawirusem. Wszystkie te sukcesy docenili inwestorzy, wartość spółki w 2020 roku skoczyła o 250 proc. Mankamentem jest brak zysków, władze spółki podkreślają jednak, że na tym etapie rozwoju ich celem jest budowanie portfela klientów, a nie walka o rentowność. Przyjmując ten punkt widzenia, rozwój DataWalk przebiega bardzo udanie.

ML System

Fotowoltaiczna hossa rozgrzewała inwestorów już w 2019 roku, wiele spółek z branży świetnie radziło sobie jednak i w 2020. Przykładem jest ML System, którego akcje podrożały w ciągu 12 miesięcy o 223 proc. Co istotne spółka nie skupia się tylko na sprowadzaniu paneli, ich montażu, czy nawet budowie farm. Cele są nieco ambitniejsze, zakładają bowiem opracowywanie własnych technologii. W jej ofercie poza tradycyjnymi panelami fotowoltaicznymi znajdują się również dużo bardziej zaawansowane produkty łączące w sobie cechy materiałów budowlanych oraz elektrowni. Spółka we wrześniu wprowadziła do sprzedaży ultralekkie szkło. To jeden z elementów strategii przestawiania się na wysokomarżowe produkty. Jednak nawet i bez niej ML System notował zyski i ma już za sobą wypłaconą dywidendę.

Mirbud

Gdy w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa, wokół sektora budowlanego narosło sporo obaw. Czy budowy będą kontynuowane, czy inwestorzy będą mieli pieniądze na kolejne zlecenia? Czarne scenariusze się jednak nie sprawdziły, a firmy budowlane były mocnym ogniwem giełdy w 2020 roku. Wśród nich wyróżniał się m.in. Mirbud, którego papiery w 12 miesięcy podrożały o 220 proc. Po pierwszych trzech kwartałach przychody spółki wzrosły z 635 mln zł do 765 mln zł, a zysk netto skoczył z 17,6 mln zł do 26,5 mln zł.

Tim

To kolejna spółka, która skorzystała na nowej rzeczywistości, w jakiej znalazł się świat w 2020 roku. Oprócz standardowej dystrybucji artykułów elektronicznych, Tim prężnie działał także w internecie, co stało się istotnym wsparciem w czasie pandemii. W efekcie w II i III kwartale przychody spółki wzrosły o odpowiednio 20,7 proc. oraz 16,6 proc. a zysk netto o 93,2 proc. i 82 proc. E-commerce po dziewięciu miesiącach 2020 roku stanowiło 71 proc. sprzedaży spółki. Wszystko to przełożyło się na sukces giełdowy, akcje Tim podrożały w 2020 roku o 84 proc.

Harper Hygienics

Spółka rozpoczynała rok z kapitalizacją na poziomie 5 mln zł, a kończyła z 18-krotnie większą. Skok notowań był zasługą nadziei inwestorów związanych z poprawą wyników wskutek wzrostu popytu w czasie pandemii na produkty do dezynfekcji. Akcjonariusze się nie zawiedli, bo w półroczu, zakończonym 30 września, zysk netto wyniósł 7 mln zł, wobec niespełna 1 mln zł straty w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Firma korzystała na wzroście eksportu i marż - wynik brutto na sprzedaży podskoczył o 45 proc., głównie wskutek wzrostu cen i optymalizacji kosztów.

Asbis

Spółka, handlująca elektroniką, też jest beneficjentem pandemii, a dowodem wiary we własne możliwości było wypłacenie dywidendy wiosną ubiegłego roku. Zarząd zdecydował już także o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r., a wyniki mają być okazałe - pod koniec grudnia podniesiono prognozę zysku netto z 23-25 mln USD do 32-34 mln USD. Przychody mają wynieść 2-2,2 mld USD. Dodało to tylko wigoru notowaniom, które rok kończyły na poziomie o 150 proc. wyższym niż 12 miesięcy wcześniej.

Decora

Producent m.in. podkładów podłogowych i listew przypodłogowych urósł w 2020 r. dzięki popularności remontów i dobrej koniunkturze na rynku mieszkań. Według szacunkowych danych zarządu, przychody w 2020 r. wyniosły 367 mln zł i były o jedną piątą wyższe niż rok wcześniej, EBITDA niemal podwoiła się do 80 mln zł, a zysk netto wyniósł 56 mln zł - ponad dwa razy więcej niż w 2019 r. Poprawa była także konsekwencją korzystnych cen surowców oraz wysokiego kursu euro. Tak komfortowa sytuacja pozwoliła na wypłatę dywidendy o 50 proc. wyższej niż przed rokiem. Kurs w 2020 r. wzrósł o 68 proc.

Blirt

Blirt wchodził na NewConnect w 2011 r. z myślą „przyszłość należy do biotechnologii”. Dopiero gdy biologia molekularna (badania genetyczne) zyskała na znaczeniu w diagnostyce, a w dodatku pojawiła się potrzeba testowania milionów osób na obecność koronawirusa, producent enzymów zaczął liczyć zyski. Spółka zanotowała IV kwartale 2020 34,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, wobec 2,3 mln zł przed rokiem (+1411 proc.). W całym 2020 r. przychody sięgnęły 67,8 mln zł, wobec 9,8 mln zł przed rokiem (+591 proc.). Kurs wzrósł w ubiegłym roku o 1700 proc. i z kapitalizacją rzędu 350 mln zł znalazła się w TOP10 rynku NewConnect.

