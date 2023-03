Konkurent dla Allegro na horyzoncie? Janusz Filipiak z nowym projektem

Rynek e-commerce w Polsce zdominowany jest przez 3 "A" - Allegro, AliExpress oraz Amazona. Gigantom sprzedaży internetowej rzuca rękawicę właściciel Comarchu - Janusz Filipiak, który planuje otworzyć serwis Wszystko.pl - już w czerwcu - podaje Wyborcza.biz.

/ Wszystko.pl

Jak pokazują badania, Polacy najchętniej korzystają z Allegro, przyznaje się do tego 89 proc. użytkowników marketplace. Dodatkowo w styczniu ubył mocny konkurent Allegro - Shopee po niedługiej działalności zwinęło się z Polski. Czy nowa platforma Wszystko.pl będzie mogła zagrozić pozycji giganta?

Wszystko.pl - co na razie wiadomo?

Nowy serwis aukcyjny utrzymany jest w odcieniach fioletu, a w lewej strony pojawia się kolumna z głównymi kategoriami (wśród nich m.in. moda, motoryzacja, sport i turystyka, dom i ogród, dziecko, czy elektronika). Layout strony ogółem jest dość prosty i zbliżony do konkurencji.

Obecnie trwają testy platformy - korzystać z niej mogą pracownicy Comarchu, którzy do tej pory nie byli zbyt chętni do zakupów - przekonuje Wyborcza.biz. Dla wszystkich klientów portal Wszystko.pl ma być dostępny już w czerwcu. Co ciekawe, zgłaszać się już mogą podmioty zainteresowane sprzedażą swoich produktów na platformie.

Filipiak ma szanse zdusić potęgę Allegro?

Czy nowy portal odniesie sukces? Walka z wieloletnim liderem rynku na pewno nie będzie łatwa. Jednak sprzedawcy od lat obecni na Allegro narzekają na wysokie prowizje, które muszą płacić - tutaj pojawia się pole dla Wszystko.pl, by zdobyć jakąś przewagę na rynku. Nowa platforma ma bowiem zaoferować 0 proc. prowizji od sprzedaży na platformie i to ponoć nawet przez kilka najbliższych lat, a potem prowizje mają być niskie.

Dla klientów zaś będą się liczyć przede wszystkim ceny i szeroka oferta. Jeśli 0 proc. prowizji sprawi, że oferty nowego serwisu będą bardziej konkurencyjne, Comarch ma szansę - pisze Wyborcza.biz.

