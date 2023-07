Wszystkie tarcze finansowe PFR. Prezes Borys mówi o kosztach

Koszt wszystkich tarcz finansowych wdrożonych przez Polski Fundusz Rozwoju wyniósł 74,5 mld zł, co odpowiada 1,3 - 1,4 proc. PKB - powiedział w środę prezes PFR Paweł Borys. Z tej kwoty 43,5 mld zł umorzono - dodał.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. instytucji finansowych, posłowie zapoznali się z informacją dotyczącą przychodów Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Prezes PFR przedstawiając działania Funduszu z ostatnich trzech lat wskazał, że koszt działań, które wsparły polską gospodarkę w czasie oraz po pandemii COVID wyniósł 74,5 mld zł, co odpowiada 1,3 - 1,4 proc. PKB. Dodał, że z tej kwoty 43,5 mld zł umorzono. Przypomniał, że działania Funduszu finansowane były z emisji obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa. "Średni koszt oprocentowania tych obligacji to 1,7 proc. ,co oznacza, że realny koszt tego programu jest ujemny" - powiedział.

Wskazał, że oprócz tarcz finansowych, PFR udzielił też wsparcia finansowego dla PLL LOT w wysokości 1,85 mld zł. Zaznaczył, że wsparcie jest terminowo regulowane.

Pytany o kwoty, które Fundusz przeznaczył na prefinansowanie inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy, powiedział, że jest to ponad 3 mld zł. "Zakładamy , że w kolejnych miesiącach będzie to więcej" - wskazał.

Ze sprawozdań przedstawionych przez PFR oraz BGK wynika, że kwota dofinansowania gospodarki przez te instytucje wyniosła równowartość ok. 8 proc. PKB. (PAP)

