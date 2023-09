Wszystkie profile giełdowych producentów gier na platformie X

Zestawienie kont z platformy X (dawny Twitter) polskich spółek giełdowych działających w branży gamingowej to być może lista, o którą nikt nie prosił, ale każdemu może się przydać, przynajmniej jeśli chodzi o inwestorów. W dodatku zawiera statystykę liczby obserwujących poszczególne profile, która ma absolutnego, niezaskakującego lidera.

Gaming to najliczniej reprezentowana branża na polskiej giełdzie. Według statystyk na GPW i NewConect jest w sumie 91 spółek zaliczonych do sektora „GRY” (nie licząc Sheepyard, który zmienił profil), chociaż nie wszystkie zajmują się ich produkcją (przykład Skinwallet). W poniższym zestawieniu znajdują się ich konta z platformy X (dawny Twitter), jeśli spółka je posiada. Poza tym prezentujemy liczbę obserwujących dany profil, aktualną na 28 września br.

Bywa, że spółka prowadzi konto skierowane do akcjonariuszy, wtedy może ono mieć oznaczenie "IR" odnoszące się do relacji inwestorskich, ale zestawienie obejmuje konta ogólne. Poza tym spółki z branży gamdev często tworzą konta przeznaczone pod konkretne produkcje. Oficjalny profil „Cyberpunka 2077” po czterech latach milczenia odżył w 2018 r., przekazując krótkie „*beep*”, które zelektryzowało rynek i graczy.

Profile na X producentów gier z GPW

W zestawieniu są podlinkowane więc tylko konta główne, jeśli spółka je posiada. To one mają zdecydowanie więcej obserwujących, niż konta „IR” skierowane do inwestorów.

Właśnie pod względem liczby obserwujących są one uporządkowane w tabeli i tu nie ma żadnego zaskoczenia, że numerem jeden, który zostawił daleko w tyle inne spółki, jest CD Projekt, obserwowany przez ponad 1,2 mln użytkowników X. Ich Konto IR ma blisko 32 tys. obserwujących. Z kolei „Wiedźmina” obserwuje 1,5 mln, a „Cyberpunk 2077” zrzesza aż 1,8 mln osób.

Zestawienie kont na platformie X spółek gamingowych z GPW Spółka Liczba obserwujących CDPROJEKT 1 268 328 T-BULL 149 170 PCFGROUP 42 559 PLAYWAY 41 823 11BIT 41 754 BOOMBIT 38 800 HUUUGE 24 000 CIGAMES 7 307 ARTIFEX 6 389 VIVID 6 160 AIGAMES 5 116 MOVIEGAMES 3 826 CREEPYJAR 3 803 ULTGAMES 3 299 TSGAMES 1 861 GAMFACTOR 1 218 SIMFABRIC 1 161 GAMEOPS 1 005 BIGCHEESE 586 MANYDEV 224 3RGAMES 159 Opracowanie własne na podstawie danych X

Z uwagi na ogromny przepływ informacji odbywający się za pomocą platformy obserwuje się już od kilku lat trend wykorzystywania takich mediów jak X do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W dodatku łatwo sprawdzić, co aktualnie porusza opinią inwestorską oraz szybko zdobyć potrzebne informacje, a nawet komentarz prezesa czy głównego akcjonariusza do bieżących wydarzeń.

Ostatnim przykładem tego typu była sytuacja ze zmianą prezesa w Big Cheese Studio, spółki z Grupy Playway, której z kolei prezesem i największym akcjonariuszem jest Krzysztof Kostowski (na X znany jako @kriswawa), który w kilku wpisach na gorąco komentował sytuację. Zresztą co chwila podrzuca swoim obserwującym ciekawe statystyki i odkrywa trochę „kuchni” prowadzenia giełdowej spółki z branży gier.

a chciałem tylko się dowiedzieć czy dobrze wypełniłem tabelkę ... nigdy nie odpisał . #PoglądyRozwoju pic.twitter.com/IumzD7mgGS — Krzysztof Kostowski (@kriswawa) September 11, 2023

Profile na X producentów gier z NewConnect

Do grona wartych "obserwacji" należy bez wątpienia też Michał Pietrzkiewicz, czyli popularny na X @bloggerIIG, do niedawna członek zarządu notowanej na NewConnect spółki Starward Industries. Studio 6 listopad ma wypuścić swoją grę pt. "The Invincible”, ale aktywność byłego członka zarządu także na X pomogła w zbudowaniu zasięgów studia, które w zestawieniu liczby obserwujących profil spółek gamedev z NewConnect znalazło się w pierwszej 10.

Flash note po konferencji DM BOŚ "Back to School" z 4 września dla inwestorów instytucjonalnych, w której mieliśmy przyjemność brać udział #TheInvincible #StarwardIndustries https://t.co/e05pEK9YtP — Michał Pietrzkiewicz (@bloggerIIG) September 11, 2023

Na czele tego zestawienia znalazły się konta Gamivo oraz Bloober Team, które miały ponad 35 tys. obserwujących. Liczbę 10 tys. obserwujących z tego segmentu przekroczyły jeszcze tylko profile Forever Entertainment i The Farm 51 Group. Ponad połowa spółek z NewConnect miała ponad 1 tys. obserwujących.

Niepodlinkowane konta oznaczają, że na X profil spółki nie istnieje, nie ma go na stronie, gdzie wyszczególnione są wszystkie konta w social mediach, lub nie można zweryfikować, że dane konto faktycznie należy do spółki. Dla pewności wszystkie te spółki poprosiliśmy o potwierdzenie braku konta na X. Jeśli spółka odpowiedziała, w tabeli jest zaznaczony "brak konta".

Zdarza się, jak na przykładzie Games Box, że spółka nie ma konta, ale ma je prezes. Innym razem tacy prezesi jak Marcin Kawa, Marek Tyminski, Przemysław Błaszczyk, Piotr Surmacz, Mateusz Adamkiewicz, czy Joanna Tynor mają konto, które wypełniają treścią dotyczącą głównie spółki, obok jej oficjalnego profilu. Albo konto jest założone dla flagowego tytułu gry, podobnie jak wspomniane franczyzy CD Projektu. Takie profile mają m.in. "Lords of The Fallen" od CI Games, "The House Of The Dead: Remake" od Forever Entertainment, "Holstin" od Sonki, czy "Chernobylite" od The Farm51.

"W social mediach wiele firm z branży gamedev koncentruje się głównie na budowaniu świadomości swojej marki oraz dzieleniu się sukcesami, bieżącą pracą i planami – trzeba pamiętać, że to niezwykle konkurencyjna branża, więc widoczność na rynku jest bardzo pożądana. Przemycana między postami sprzedaż produktów nie jest nachalna, a przy okazji daje możliwość uzyskania feedbacku od grupy docelowej" – komentowała dla Bankiera Kamila Petrus z InnerValue, w artykule „Twitter pomaga ci w inwestowaniu?”