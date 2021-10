Wstępne wyniki Lotosu raczej pozytywne, negatywnie zaskoczył segment wydobywczy (opinia)

fot. Michal Fludra/NurPhoto via ZUMA Press / / FORUM

Wstępne wyniki Grupy Lotos za trzeci kwartał są zbliżone do oczekiwań i można je ocenić pozytywnie - uważają analitycy. W ich ocenie, na plus zaskoczył segment rafineryjny, nieco rozczarowało natomiast wydobycie. Wyniki Lotosu mogą przełożyć się też na wycenę PKN Orlen.

Kamil Kliszcz z BM mBanku prognozował, że oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu wyniesie blisko pokazanego przez spółkę wyniku na poziomie 1,16 mld zł, ale wyniki segmentów lekko go jednak zaskoczyły. Lotos wstępnie szacuje, że jego EBITDA LIFO w segmencie wydobywczym wyniosła 0,25 mld zł, a w segmencie rafineryjnym 0,91 mld zł.

"Spodziewaliśmy się dużo wyższej zyskowności w wydobyciu (zakładałem wynik EBITDA na poziomie 0,38 mld zł), prawdopodobnie wolumen wydobycia był głównym źródłem negatywnej niespodzianki, ale spółka nie podała szczegółów na ten temat. Biznes rafineryjny (w tym detal) przebił nasze oczekiwania (0,78 mld zł wobec 0,91 mld zł podanych przez Lotos), ale tutaj również brakuje szczegółów" - napisał Kamil Kliszcz w porannym raporcie BM mBanku.

"Wyższy od oczekiwań zysk netto (0,81 mld zł wobec naszych oczekiwań na poziomie 0,72 mld zł) to prawdopodobnie efekt niższej efektywnej stawki podatkowej (niższa kontrybucja wydobycia) i pozytywnego wpływu hedgingu na wynik finansowy)" - dodał.

Podsumowując, analityk BM mBanku ocenia wstępne wyniki Lotosu jako zgodne z oczekiwaniami na poziomie EBITDA LIFO. Jego zdaniem bardzo silny segment rafineryjny może być sygnałem na kolejne kwartały, natomiast negatywne zaskoczenie w segmencie wydobywczym wygląda raczej na zdarzenie jednorazowe, gdyż ceny ropy są coraz wyższe.

Michał Kozak z Trigon DM wyniki Lotosu ocenia lekko pozytywnie.

"Pozytywnie odczytujemy strukturę wyników: świetny wynik w rafinacji jest dobrym sygnałem na kolejne kwartały, zwłaszcza przy poprawiającej się rentowności EFRA (wzrost spreadu ON-HSFO). Z drugiej strony efekt względnej słabości (vs. makro) upstreamu może się szybko odwrócić, przy braku przestojów, które mogły mieć wpływ na wyniki trzeciego kwartału" - napisał Kozak w porannym raporcie Trigon DM.

Jego zdaniem, silny wynik w downstreamie wynika prawdopodobnie z utrzymującego się jeszcze w trzecim kwartale świetnego otoczenia marżowego na olejach bazowych i smarach (podobnie jak w drugim kwartale), wzrostu premii lądowych na benzynie, oszczędności na stosowaniu alternatywnego LSFO, zamiast gazu (oszczędności nawet do kilkudziesięciu mln PLN kwartalnie). Słabość upstreamu to zapewne efekt dwutygodniowego przestoju na złożu Sleipner we wrześniu.

Obaj analitycy są zdania, że wyniki Lotosu mogą pozytywnie przełożyć się na zachowanie się akcji PKN Orlen.

"Dobry wynik w rafinacji w Lotosie może być odczytany pozytywnie również w kursie PKN" - napisał Michał Kozak.

"Wyniki Lotosu mogą być także wsparciem dla akcji PKN Orlen, gdyż kwartał temu kurs Orlenu zareagował na dobre wyniki Lotosu nawet bardziej niż sam Lotos" - ocenił Kamil Kliszcz.

Grupa Lotos wstępnie szacuje, że jej oczyszczona EBITDA LIFO w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 1,15 mld zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 0,81 mld zł. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 9,2 mld zł.

Spółka podała, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpływ będzie miał tzw. efekt LIFO w wysokości 0,32 mld zł. Kwota ta podwyższy wynik raportowany.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2020 roku oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu wyniosła 433 mln zł przy przychodach na poziomie 5,36 mld zł.

Publikacja raportu finansowego Lotosu za III kwartał 2021 roku zaplanowana jest na 29 października. (PAP Biznes)

pr/ mfm/