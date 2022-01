Współpraca z niemieckim dystrybutorem podniosła kurs XTPL

/ XTPL

Od kilku miesięcy giełdowy kurs producenta nanodrukarek szorował po wieloletnich minimach, ale informacja o współpracy z niemieckim dystrybutorem przekonała inwestorów do akcji spółki.

XTPL to technologiczna firma z Wrocławia oferująca rozwiązania precyzyjnego druku dla globalnego rynku elektroniki. Firma rozwija i komercjalizuje własną technologię, chronioną przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Zaprojektowana przez firmę metoda znajduje zastosowanie w branży elektroniki drukowanej. Technologia pozwala na precyzyjne drukowanie ultracienkich (do 1 μm szerokości) oraz wysokoelastycznych linii o zdolności przewodzenia prądu.

Spółka we wtorkowym raporcie, informuje o nawiązaniu współpracy na dystrybucję swojej technologii z niemiecką firmę Merconics. Inwestorzy pozytywnie przyjęli nowe wiadomości i podnieśli kurs z wieloletnich minimów. Po godz. 15.00 notowania były zawieszone, a kurs rósł o ponad 20 proc.

XTPL to przykład firmy, która po debiucie w 2017 r. na NewConnect podjęła decyzję o przeniesieniu notowań na rynek główny w 2019 r. Od 2020 r. jest również notowana na OpenMarket we Frankfurcie. To rynek dla mniejszych podmiotów dający ekspozycję na uwagę niemieckich inwestorów, dodatkowo nie jest objęty tak restrykcyjnymi regulacjami jak podstawowy rynek we Frankfurcie.

Merconis to z kolei europejski dystrybutor w zakresie zaawansowanych urządzeń produkcyjnych i analitycznych do branży półprzewodnikowej. Od ponad 15 lat dostarcza swoim klientom z sektora OEM (Original Equipment Manufacturer) nowe technologie. W swoim portfolio posiadają rozwiązania takich marek jak Bruker, Veeco, NovaCetrix czy Optomec – czytamy w komunikacie XTPL.

„Pierwszy kontakt z Merconics nawiązaliśmy kilka miesięcy temu, zainteresowaliśmy ich możliwościami technologii XTPL. Potencjał oraz przydatność naszej technologii została także potwierdzona wśród dużych graczy przemysłowych, z którymi ta firma współpracuje na co dzień” – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL w informacji prasowej.

„Działamy w branży zaawansowanej elektroniki oraz branży półprzewodnikowej w Europie od ponad 15 lat, zbudowaliśmy silną pozycję na rynku i dbamy o długotrwałe relacje zarówno z klientami jak i dostawcami. Zapoznaliśmy się z ofertą XTPL i dokładnie zweryfikowaliśmy możliwości technologii tej Spółki. (…) W pierwszej kolejności zamierzamy się skupić na promowaniu urządzenia prototypującego Delta Printing System” – przekazał w komunikacie Harald Moder, CEO Meronics.

Budowa sieci dystrybutorskiej XTPL rozpoczęła się na początku 2021 roku. Dotychczas Spółka nawiązała współpracę z trzema podmiotami: w Korei Płd. (Bandi Consortia), w Chinach (YI XIN Technology) oraz na Wyspach Brytyjskich (Semitronics Sales Ltd.).

Michał Kubicki