Współpraca NASA i SpaceX. Wystartowała kolejna misja załogowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Z Centrum Kosmicznego NASA na przylądku Canaveral na Florydzie w USA wystartowała w sobotę kolejna misja załogowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS); przedsięwzięcie o nazwie Crew-7 to wspólna inicjatywa NASA i firmy SpaceX, założonej przez miliardera Elona Muska - powiadomiła agencja AP.

W składzie załogi Crew-7 znalazło się czworo astronautów: reprezentująca NASA Amerykanka Jasmin Moghbeli, Duńczyk Andreas Mogensen z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Japończyk Satoshi Furukawa i Rosjanin Konstantin Borisow. Misja powinna dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną w niedzielę, a jej celem jest rotacja czterech uczestników poprzedniego takiego przedsięwzięcia, którzy przebywają na ISS od marca.

We have liftoff! Endurance ascends to space. Next stop for #Crew7: the @Space_Station. pic.twitter.com/UW5Db3HH7C