Współdzielenie konta na Netfliksie. Platforma decyduje się na "łagodniejsze" rozwiązanie

Netflix już od dawna testuje kilka sposobów przeciwko nagminnemu współdzieleniu konta. W końcu najwyraźniej zdecydował się na "łagodniejsze" rozwiązania - pozwoli dopłacić za dodatkową osobę. Taka opcja będzie dostępna także w Polsce.

fot. ssi77 / / Shutterstock

Netflix oszacował, że ponad 100 mln osób na całym świecie zamiast wykupić u nich abonament, korzysta z danych logowania innej osoby, w skrócie spółdzieli konto, choć nie powinno. Zgodnie z instrukcją tylko osoby z tego samego gospodarstwa domowego mogą korzystać z tego samego konta na platformie. Szybkie matematyczne działanie pokazało, że traci na tym dużo, dlatego zrezygnowało z motta, które kiedyś ich promowało - "miłość to dzielenie się hasłem" - na rzecz realnych zysków.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

O wprowadzanych przez firmę utrudnieniach, tj. wysyłanie kodu weryfikacyjnego, który będzie przekazywany na adres mailowy do głównego właściciela konta, pisaliśmy w artykule "15 minut i koniec. Krucjata Netfliksa przeciwko współdzieleniu kont". Do tego doszły kolejne sposoby weryfikacji, m.in. po sieci Wi-Fi. Użytkownicy będą meli obowiązek podłączenia się do domowej sieci co najmniej raz na 31 dni. To nada ich urządzeniom status "zaufany". Netflix je zapamięta i pozostawi odblokowane.

Teraz do swojego arsenału dodał kolejny - opłaty. Testy, które pozwalały udostępnić Netfliksa osobie spoza gospodarstwa domowego za "niewielką opłatą", wypadły satysfakcjonująco. Do jednego abonamentu można było dokupić jeden dostęp dla osób spoza gospodarstwa domowego. Dlatego też już w drugim kwartale opcja ta zostanie wprowadzona na szerszą skalę, m.in. w USA - platforma poinformowała o tym w liście do akcjonariuszy. W ten sposób bliscy będą mogli wspólnie dzielić się nie tylko kontem, ale i opłatami.

Obecnie wielką niewiadomą pozostaje kwota, którą Netflix będzie chciał otrzymać za dodatkowy dostęp. Podczas testów kosztował on 3 dolary (ok. 13 zł).

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windosorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.