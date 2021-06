Netflix nie odpuszcza dzielącym konto. Nowa metoda weryfikacji

/ Shutterstock

Netflix po raz kolejny wraca do zakazu współdzielenia konta przez użytkowników. Tym razem korzystanie z serwisu poza jednym gospodarstwem domowym sprawdzi nowa metoda weryfikacji, którą popularna platforma ma zamiar przetestować.

Netflix nie odpuszcza użytkownikom dzielącym się kontem. O krokach podejmowanych w celu powstrzymania popularnej, lecz niezgodnej z regulaminem praktyki pisaliśmy w Bankier.pl w marcu. Wówczas informowaliśmy, że w celu weryfikacji dostępu na telewizorach klientów pojawiał się komunikat: "Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, potrzebujesz mieć własne konto, by dalej oglądać". Z "dokręcania śruby" szybko się jednak wycofano.

Kwestia zakazu współdzielenia konta ponownie może zaniepokoić klientów popularnej platformy. Tym razem korzystanie z serwisu poza jednym gospodarstwem domowym sprawdzi nowa metoda weryfikacji. Część użytkowników zobaczy wiadomość: "Pomóż nam potwierdzić, że to Twoje konto. Możemy wysłać kod weryfikacyjny na adres XXX lub pod numer YYY ZZZ XXX", a dalsza weryfikacja odbędzie się przez wiadomość e-mail wysłaną na skrzynkę pocztową przypisaną do konta lub przez wiadomość SMS na telefon przypisany do konta. Póki co nie wiadomo, jak często będzie trzeba dokonywać weryfikacji.

Czy to krok w dobrą stronę? - Obawiam się jednak, czy ta strategia przyniesie realny wzrost liczby aktywnych kont abonenckich, czy wręcz przeciwnie. Użytkownik zmuszony do rezygnacji ze współdzielonego konta w odwecie wykupi subskrypcję, ale u innego dostawcy treści VOD - w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl swoje wątpliwości wyraziła Justyna Troszczyńska, CEO Media4Fun.

Dla samych użytkowników Netfliksa nowa funkcja może okazać się barierą łatwą do pokonania. Jak dodaje ekspertka, "Internauci natychmiast założą wspólne konta e-mail dla dzielonej subskrypcji i tym samym weryfikacja mailowa nie wniesie zbyt wiele do dotychczasowego, zbiorczego korzystania z jednego abonamentu".

ŁG