Własny biznes to coś, o czym marzy niejeden z nas. Niekiedy mamy pomysł, ale nie mamy środków potrzebnych na start. Rozwiązaniem tego problemu może być program „Wsparcie w Starcie” współfinansowany z Funduszy Europejskich. Kto może z niego skorzystać?

Program „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie” jest z sukcesem realizowany od kilku już lat. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przewidziano dokapitalizowanie programu. W puli są 674 mln zł pochodzące z Funduszy Europejskich.

Wsparcie na samozatrudnienie

Dzięki środkom EFS+, znacznie zwiększy się zasięg tego programu. Wsparciem zostanie objęta szersza grupa docelowa niż dotychczas, m.in. o pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się osoby pracujące o niższych dochodach. Łączna pula środków na program „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie” wyniesie 936 mln zł. Do 2029 planuje się udzielić ok. 6900 pożyczek.

Kto może skorzystać?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Wsparcie w Starcie” przeznaczona jest dla:

studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich;

studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich; absolwentów szkół i uczelni wyższych poszukujących pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;

poszukujących pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego;

zarejestrowanych w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego; opiekunów osób niepełnosprawnych - członków rodziny opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierających świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego;

- członków rodziny opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierających świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego; osób pracujących o niskich dochodach (w chwili publikacji materiału nie otrzymaliśmy jeszcze informacji z Ministerstwa Fundusz i Polityki Regionalnej, jakie byłyby limity dochodowe w tym przypadku).

Co obejmuje program?

Program „Wsparcie w Starcie” umożliwia podjęcie działalności gospodarczej, ale oferuje także pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz bezpłatne usługi doradztwa lub szkoleń.

Pożyczka „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie” – cechy

Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Osoby, które chcą sfinansować swój biznes, korzystając z programu „Wsparcie w Starcie”, mogą liczyć na niezwykle atrakcyjną (względem stawek rynkowych) ofertę pożyczki. Wśród najważniejszych cech tego instrumentu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości należy wymienić:

maksymalna wartość pożyczki to prawie 130 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia);

aktualne oprocentowanie to 1,70 proc. lub 0,68 proc. w skali roku;

brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki;

okres spłaty pożyczki tj. ile czasu można ją spłacać - do 7 lat;

karencja w spłacie tj. na ile można zawiesić spłatę pożyczki - do 1 roku.

To bardzo korzystna oferta, zwłaszcza w porównaniu z kredytami bankowymi. Przykładowo (bazując na kalkulatorze BGK, który tym programem zarządza), pożyczając 100 tys. na maksymalny okres spłaty tj. 82 miesiące i nie korzystając z opcji karencji, koszty pożyczki wyniosą niewiele ponad 6 tys. zł.

„Wsparcie w Starcie” – co warto wiedzieć?

Co ciekawe, można „zwiększyć” wysokość otrzymanego wsparcia. Tworząc spółkę cywilną, każda osoba może wystąpić oddzielnie o pożyczkę w ramach programu „Wsparcie w Starcie”.

Spółkę cywilną można założyć również z osobą niespełniającą kryteriów ubiegania się o preferencyjny kredyt na rozwój działalności – w takiej sytuacji wniosek wraz z niezbędną dokumentacją wypełnia wtedy jedynie wnioskodawca, wskazując w treści wniosku z kim chce tworzyć spółkę cywilną.

Ponadto, osoby bezrobotne korzystające z pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”, będą mogły ubiegać się o to, żeby częściowo umorzyć tę pożyczkę – zapowiedział na konferencji prasowej Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Z programu mogą skorzystać osoby, które kwalifikują się do uprawnionych grup, nawet jeśli kiedyś prowadziły już działalność gospodarczą. Warunkiem jest zaprzestanie jej prowadzenia na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego. 12 miesięcy to również minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej, na którą przyznano pożyczkę.

Wartym odnotowania jest fakt, że o pożyczkę w ramach programu „Wsparcie w Starcie” mogą ubiegać się także obcokrajowcy pod warunkiem, że posiadają status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz spełniają pozostałe warunki programu.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy – dla kogo i ile?

Program „Wsparcie w Starcie” oferuje również pożyczki na utworzenie miejsca pracy – maksymalna wysokość tej formy wsparcia to 39 tys. złotych, które trzeba spłacić w przeciągu 3 lat.

Skorzystać z niej mogą:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

niepubliczne przedszkola i szkoły,

żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,

osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.

Co więcej, jeżeli przedsiębiorca skorzystał z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, a następnie z pożyczki na utworzenie miejsca pracy, może zawnioskować o umorzenie części pożyczki.

Jak skorzystać z programu „Wsparcie w Starcie” – krok po kroku

Wiedząc już jakie rozwiązania oferuje „Wsparcie w Starcie” oraz jakie są ich zalety, warto przybliżyć proces wnioskowania o pieniądze na rozpoczęcie działalności. Kolejność działań jest następująca:

Zgłoszenie się do instytucji finansowej, która działa na terenie, gdzie planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej. Ich lista jest dostępna pod poniższym linkiem. Złożenie wniosku. Wniosek można złożyć osobiście w placówce pośrednika finansowego lub przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej pośrednika. Spotkanie z doradcą. Jeśli przy wypełnianiu wniosku wystąpi potrzeba wsparcia, można umówić się na konsultację. Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i wypełnić wniosek. Decyzja. Jeśli będzie pozytywna, można założyć działalność. Podpisanie umowy z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki. Wypłata środków.

Historie sukcesu

Na stronie poświęconej programowi „Wsparcie w Starcie” można znaleźć historie przedsiębiorców, którzy skorzystali z kredytu na rozpoczęcie działalności.

„Zpsitupem” – w trosce o zdrowie zwierząt

Jedną z nich jest gabinet rehabilitacji „Zpsitupem” założony w Krakowie przez Natalię Van Vlerken. Gdy kilka lat temu zdecydowała się na porzucenie etatu i rozpoczęła przygotowania do otwarcia gabinetu, okazało się, że zabraknie jej 100 tys. złotych na zakup urządzenia, które było najbardziej pomocnym w rehabilitacji sprzętem.

Za radą brata, który kilka lat przed nią również skorzystał z programu „Wsparcie w Starcie”, postanowiła spróbować. Jak przyznaje „złożyłam wniosek w piątek, a w poniedziałek rano dostałam pozytywną decyzję. Na pewno w uzyskaniu tak szybkiej odpowiedzi pomogło, że zainwestowałam w ten biznes już wcześniej. Oczywiście potrzebne były poręczenia, w czym pomógł mi brat i mój małżonek”.

Pomysł na biznes dla łasuchów

Za tym biznesem stoi zamiłowanie do gotowania i rodzinne wsparcie. „Od lat pielęgnowałam pasję do wypieków w zaciszu domowej kuchni, głównie dla przyjaciół i rodziny. Po ukończeniu studiów postanowiłam zaryzykować i zająć się rozwijaniem moich zdolności i pasji, już w sposób bardziej profesjonalny. Chciałam założyć własną pracownię, na własnych zasadach - na naturalnych składnikach, prawdziwym maśle, jajkach typu 0, belgijskiej czekoladzie. Z czasem dołączyła do mnie mama, która okazała się nieocenionym wsparciem” - mówi Jagoda Michalska, założycielka pracowni cukierniczej oraz kawiarni „Czekolada”.

„Poszukując banku, który będzie skłonny udzielić pożyczki osobie młodej, po studiach, bez stałego dochodu, a jedynie z pomysłem na własną działalność. Tak trafiłam na program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”, który w bardzo dużej mierze zadecydował o tym, że moje wymarzone miejsce mogło powstać” - dodaje.

Co warte podkreślenia, pierwszy lokal otwierał się na początku pandemicznej zawieruchy, ale dobra jakość towarów, rodzinna atmosfera i wsłuchiwanie się w potrzeby klientów pozwoliło nie tylko przetrwać, ale się rozwinąć. Biznes okazał się strzałem „w 10”, ponieważ otwarto drugi punkt w centrum 13-tysięcznych Niepołomic.