Wsparcie na WIG20 nadal trzyma. Senna sesja na GPW

Kolejna z rzędu spadkowa sesja WIG20. Na GPW znów przewaga czerwieni To już czwarta z rzędu sesja ze spadkiem WIG20, co pogłębia korektę indeksu blue chipów do poziomu 2000 pkt. Dzień znów przyniósł szerokie spadki portfela największych spółek. Rynkowe nastroje popsuły „jastrzębie” minutki Fedu opublikowane w środę wieczorem.