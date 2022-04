Wsparcie dla obywateli goszczących uchodźców przedłużone. Sejm zagłosował

/ Sejm RP

Sejm uchwalił nowelizację specustawy pomocowej, która wydłuży o 60 dni termin wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Nowela pozwoli też samorządom na weryfikowanie wniosków o świadczenie w utworzonej w tym celu bazie danych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 429 posłów, przeciw było 10 posłów z Konfederacji, wstrzymała się jedna osoba, Sławomir Zawiślak z klubu PiS.

Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie ustawy w całości, o co wniosła Konfederacja. Za odrzuceniem głosowało 11 posłów - 9 posłów tego koła oraz dwoje posłów KO Małgorzata Pępek i Franciszek Sterczewski. Przeciwko było 416 posłów, nikt się nie wstrzymał.

Nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rząd przyjął we wtorek. Zmiany przewidują, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej, niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Nowela wprowadzi też zapisy, które umożliwią monitorowanie wypłaty świadczeń. Zgodnie z nimi minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę danych wniosków o świadczenie, dzięki której gminy będą mogły weryfikować zawarte w nich informacje. Dane zgromadzone w bazie minister ds. informatyzacji udostępni MSWiA, MRiPS, wojewodom i gminom.

Gminy będą mogły skontrolować, czy dla danej osoby nie złożono już wniosku z innym adresem zakwaterowania w tym samym czasie, a także porównywać dane we wniosku z danymi w rejestrze PESEL. Będą mogły też sprawdzić datę wjazdu obywatela Ukrainy do Polski.

Podczas prac w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do regulacji dodano zapisy mówiące m.in. o tym, że pokrywany przez wojewodę koszt obsługi przez gminę zadania dotyczącego świadczeń to 16 złotych za każdy rozpatrzony wniosek. W przypadku weryfikacji przez gminę warunków zakwaterowania i wyżywienia to 32 złotych za każdy rozpatrzony wniosek.

Szefernaker poinformował w Sejmie, że do środy samorządom na pomoc uchodźcom przekazano 1 mld 120 mln złotych. "Z tego 434 mln złotych to środki, które zostały przekazane na zakwaterowanie i wyżywienie na rzecz uchodźców. To są środki przekazane polskim rodzinom" - powiedział.

Zaznaczył też, że rząd złożył pismo do UE o dodatkowe środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy. "Jest także potrzeba, aby inne państwa UE przygotowały ofertę pobytu dla uchodźców wojennych z Ukrainy" - podkreślił Szefernaker.

Poparcie dla ustawy zadeklarowały w środę wszystkie kluby parlamentarne, które zaznaczyły, że nie będą składać poprawek do tej nowelizacji. Poparcia dla ustawy wyraziły również wszystkie koła z wyjątkiem Konfederacji.

Wiceszef MSWiA podziękował posłom za nieskładanie poprawek podczas drugiego czytania. Stwierdził też, że nie będzie odpowiadał na pytania, "które były zadawane w języku, który ma inny alfabet, niż ten, którym my się posługujemy".

Nowelizacja trafi do Senatu.(PAP)

Autorzy: Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk

agzi/ mchom/ lena/