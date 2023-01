PMI: strefa euro może uniknąć recesji

Początek 2023 roku przyniósł minimalną poprawę aktywności gospodarczej w strefie euro – wynika ze wstępnych raportów PMI. Takie odczyty sugerują, że oczekiwana recesja w Europie może być płytsza, niż zakładano jeszcze jesienią.

fot. lukeylukas7 / / Shutterstock

Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego w styczniu podniósł się z 47,8 pkt. do 48,8 pkt. i osiągnął najwyższą wartość od 5 miesięcy. Choć to wciąż odczyt świadczący o spadku aktywności ekonomicznej, to jednocześnie był to najwolniejszy regres od sierpnia.

Jeszcze lepiej wypadł analogiczny wskaźnik dla sektora usług, który w styczniu osiągnął wartość 50,7 pkt. względem 49,8 pkt. w grudniu. To pierwszy od lipca odczyt powyżej 50 punktów, co sygnalizuje niewielką poprawę w tym segmencie gospodarki. Zarówno odczyty dla sektora usługowego, jak i przemysłowego okazały się wyższe od oczekiwań analityków.

Szczególnie pozytywnie zaskoczył francuski sektor wytwórczy, dla którego PMI wzrósł z 49,2 pkt. do 50,8 pkt. przy prognozach na poziomie 49,7 pkt. Powyżej granicy 50 punktów znalazł się także „usługowy” wskaźnik PMI dla Niemiec (50,4 pkt.), który także przekroczył rynkowy konsensu rzędu 49,6 pkt. Nieco słabiej wypadł odczyt z niemieckiego przemysłu, gdzie odnotowano spadek do 47 pkt. z 47,1 pkt. miesiąc wcześniej i oczekiwanych 47,8 pkt. Rozczarował także PMI dla sektora usługowego we Francji, który zaliczył spadek z 49,5 pkt. do 49,2 pkt. przy oczekiwaniach rzędu 49,9 pkt.

Nie zmienia to jednak szerszego obrazu sytuacji ilustrowanego przez łączony wskaźnik PMI dla sektora usługowego i wytwórczego strefy euro, który wspiął się na wysokość 50,2 pkt. i po raz pierwszy od połowy ubiegłego roku znalazł się powyżej 50 punktów. Odczyty powyżej tego poziomu sygnalizują wzrost aktywności gospodarczej.

- Uspokojenie gospodarki strefy euro na początku roku zwiększają szans na to, że region może uniknąć recesji. Badania sugerują, że dołek koniunktury został osiągnięty w październiku – zauważa Chris Williamson, główny ekonomista w S&P Global Market Intelligence. Williamson zaznacza, że pozytywnie na gospodarkę wpłynął spadek cen energii oraz złagodzenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw.

Autorzy raportu dostrzegają kilka pozytywnych aspektów w obiektywnie niezbyt mocnych styczniowych odczytach PMI. Po pierwsze spadek napływu nowych zamówień był niewielki i najmniejszy od siedmiu miesięcy. Po drugie spadek portfela zamówień był najsłabszy od października. Po trzecie w styczniu odnotowano pierwszy od 16 miesięcy spadek zapasów. I wreszcie po czwarte w danych widać kolejne oznaki wygaszania presji inflacyjnej strony kosztowej. Ceny komponentów rosły w styczniu w najwolniejszym tempie od kwietnia 2021 roku. Niemniej jednak ceny wyrobów gotowych rosły nawet szybciej niż w grudniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-20 stycznia. Opublikowane we wtorek wyniki bazują na ok. 85% ankiet. Finalne rezultaty poznamy 1 (sektor przemysłowy) i 3 lutego (sektor usług). Także 1 lutego opublikowany zostanie analogiczny wskaźnik dla polskiego sektora wytwórczego.