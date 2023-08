Sierpniowe PMI potwierdzają recesję w strefie euro

Zarówno odczyty dla sektora wytwórczego, jak i usługowego znalazły się poniżej granicy 50 punktów- wynika ze wstępnych wyników PMI za sierpień. Taki układ sygnalizuje, że strefa euro w drugim półroczu znajdzie się w recesji, której do tej pory udawało się jej unikać.

O tym, że europejski przemysł (z niemieckim na czele) znalazł się w głębokim kryzysie, pisaliśmy już od wielu miesięcy. Ostatni raz w lipcu, gdy wyniki sektora wytwórczego w największej gospodarce Europy znalazły się na wieloletnim dnie. W sierpniu doszło do nieznacznego wyhamowania tempa spadku w tym sektorze. „Przemysłowy” PMI dla eurolandu podniósł się z 42,7 pkt. do 43,7 pkt., bardzo wyraźnie przewyższając rynkowy konsensus na poziomie 42,6 pkt.

I na tym dobre wiadomości się kończą. Rosnące wskazania PMI w strefie poniżej 50 punktów sygnalizują tylko tyle, że tempo spadku aktywności ekonomicznej uległo spowolnieniu. Ale nadal jest ono bardzo silne i w przeszłości występowało tylko w okresach głębokiej recesji w całej gospodarce: wiosną 2020 (pierwszy covidowy lockdown), w latach 2012-13 (kryzys zadłużeniowy strefy euro) oraz na przełomie lat 2008/09 (globalna recesja po kryzysie finansowym).

O kłopotach sektora wytwórczego wiemy jednak nie od dziś – recesyjne odczyty PMI pojawiają się tam od przeszło roku. Nowością jest za to gwałtowne pogorszenie w sektorze usług. „Usługowy” PMI nieoczekiwanie spadł w sierpniu do 48,3 punktów względem 50,9 pkt. w lipcu i oczekiwań rzędu 50,5 pkt. To pierwszy w tym roku odczyt poniżej 50 punktów, sygnalizujący spadek aktywności ekonomicznej w europejskim sektorze usługowym.

W efekcie łączony wskaźnik PMI (tj. dla usług i przemysłu) w strefie euro obniżył się z 48,6 pkt. do 47,0 pkt. w sierpniu. To najniższy wynik od 33 miesięcy. – Aktywność biznesowa w strefie euro w sierpniu skurczyła się w szybszym tempie. Zarówno przemysł jak i usługi zaraportowały spadającą produkcję oraz mniejszy napływ nowych zamówień – czytamy w najnowszym raporcie firmy S&P Global. Są to dane wstępne, bazujące na ok. 85% ankiet od respondentów. Ale zwykle wyniki wstępne niewiele różnią się od tych finalnych, publikowanych na początku każdego miesiąca.

Recesja i dezinflacja?

Na uwagę zasługuje przede wszystkim drastyczny spadek nowych zamówień. Ten subindeks osiągnął najniższą wartość od listopada 2020 roku – czyli drugiej fali covidowych lockdownów. Gdyby pominąć mocno nietypowe czasy koronawirusa, byłby to najniższy odczyt od kwietnia 2013 roku. Podobnie jest z subindeksem bieżącej produkcji, który odnotował drugi najniższy wynik w ciągu ostatnich 11 lat.

- Popyt nadal spadał we wszystkich sektorach. Napływ nowych zleceń maleje już od trzech miesięcy, a tempo jego spadku jest najszybsze od listopada 2020 roku – stwierdzają autorzy badania PMI. Pomijając okres covidowych lockdownów jest najszybszy spadek od maja 2013 roku.

Wyhamował także przyrost zatrudnienia, które rosło przez ostatnie miesiące, obniżając stopę bezrobocia w strefie euro do najniższych wartości w historii. Według autorów badania wstrzymanie rekrutacji nowych pracowników wynikało z gwałtownego wyczerpywania się zaległości produkcyjnych skumulowanych podczas postcovidowego bomu z lat 2021-22. Wraz z tym pogarszały się oczekiwania przedsiębiorstw względem najbliższych miesięcy.

Ostatnią złą wiadomością jest fakt, że w sierpniu odnotowano nasilenie się presji inflacyjnej, co zapewne wynikało z wyższych cen paliw i energii. Średnia cena sprzedawanych produktów wzrosła po raz pierwszy od siedmiu miesięcy. Ceny w usługach rosły najwolniej od października 2021 roku. Niemniej jednak zarówno subindeks cen płaconych jak i żądanych sygnalizują niższą inflację cenową od tej, którą widzieliśmy przez poprzednie 12 miesięcy.

- Sektor usługowy strefy euro niestety wykazuje oznaki spowolnienia, kierując się w ślad za dekoniunkturą w przemyśle (…) Zestawienie odczytów PMI z naszym modelem prognostycznym dla PKB prowadzi nas do konkluzji, że gospodarka strefy euro w III kwartale skurczy się o 0,2% - tak wyniki sierpniowego badania skomentował dr Cyrus De la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank.