EuroPMI: przemysł hamuje, usługi przyspieszają

Aktywność w przemyśle strefy euro wciąż malała, podczas gdy sektor usług nieoczekiwanie przyspieszył – wynika ze wstępnych odczytów PMI dla eurolandu. W obu przypadkach dane zaskoczyły ekonomistów.

- Wzrost aktywności ekonomicznej w strefie euro w lutym osiągnął najwyższe tempo od 9 miesięcy, odzwierciedlając poprawę w sektorze usługowym oraz powrót do wzrostU produkcji przemysłowej. Rosnący popyt, ozdrawiające się łańcuchy dostaw, redukcja portfela zamówień oraz lepsze nastroje wsparły ten zwrot. Jak dotąd dane PMI są zbieżne z dodatnią dynamiką PKB w pierwszym kwartale – tak wyniki lutowej ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów logistyki ocenili autorzy tego raportu z firmy S&P Global.

Jednakże na pierwszy rzut oka wybija się nieco zaskakujący spadek „przemysłowego” PMI do 48,5 pkt. wobec 48,8 pkt. odnotowanych w styczniu. Wartości poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej badanym sektorze. W przypadku europejskiego przemysłu taki stan rzeczy utrzymuje się bez przerwy od połowy ubiegłego roku. Ekonomiści spodziewali się wzrostu tego wskaźnika do 49,2 pkt. Ponad poziomem 50 punktów znalazł się za to subindeks bieżącej produkcji.

Pozytywnie zaskoczył za to sektor usługowy, dla którego PMI podniósł się z 50,8 pkt. do 53,0 pkt. To najwyższy odczyt od czerwca 2022 roku oraz rezultat istotnie przewyższający rynkowy konsensus na poziomie 51,0 pkt. Taki wynik sugeruje istotne przyspieszenie tempa wzrostu aktywności ekonomicznej w sektorze usług strefy euro.

Podobne wnioski wypływają z analizy danych dla Niemiec i Francji. PMI dla francuskiego przemysłu zanotował małe tąpnięcie, obniżając się z 50,5 pkt. do 47,9 pkt. i przy tym solidnie zaskakując analityków liczących na wzrost tego wskaźnika do 50,8 pkt. Podobnie było w niemieckim sektorze wytwórczym, gdzie PMI spadł z 47,3 pkt. do 46,5 pkt. W obu przypadkach oznacza to przyspieszenie tempa spadku aktywności ekonomicznej. Za to ożywienie w sektorze usługowym widoczne było zarówno w wynikach dla Niemiec (wzrost z 50,7 pkt. do 51,3 pkt.) jak i Francji (zwyżka z 49,4 pkt .do 52,8 pkt.)

O ile wyniki z sektora usług wpisują się w narrację „miękkiego lądowania” oraz widoczną od jesieni poprawę statystyk makroekonomicznych. Z drugiej strony pogorszenie koniunktury w przemyśle pozostaje zagrożeniem dla tego dość optymistycznego scenariusza. Co ciekawe, pozostałe kraje strefy euro zaraportowały wyniki lepsze niż dwie główne gospodarki bloku walutowego.

Dobrą wiadomością jest szeroko raportowane złagodzenie napięć w łańcuchach dostaw i przyspieszenie przepływu komponentów od podwykonawców. Co pozwoliło też złagodzić presję kosztową w sektorze wytwórczym. Za to w usługach inflacja kosztowa w lutym ponownie się nasiliła, osiągając jeden z najwyższych odczytów w historii tego badania (aczkolwiek poniżej zeszłorocznych rekordów). W dalszym ciągu zarówno firmy przemysłowe, jak i usługowe są w stanie przerzucać wzrost kosztów na klientów.

- Aktywność ekonomiczna w strefie euro w lutym rosła znacznie szybciej, niż oczekiwano. Lutowy PMI jest zbieżny ze wzrostem PKB w kwartalnym tempie nieco poniżej 0,3%. (…) Aczkolwiek presja inflacyjna w lutym nadal się normalizowała, to badanie wskazuje, że jest ona obecna w sektorze usług, co wiąże się z wyższym wzrostem płac – tak wyniki lutowego badania skomentował Chris Williamson, główny ekonomista S&P Global Market Intelligence.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-17 lutego. Opublikowane we wtorek wyniki bazują na ok. 85-90% ankiet. Finalne rezultaty poznamy 1 (sektor przemysłowy) i 3 marca (sektor usług). Także 1 marca opublikowany zostanie analogiczny wskaźnik dla polskiego sektora wytwórczego.