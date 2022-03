Koniunktura w strefie euro (jeszcze?) się trzyma

Inflacja w Wielkiej Brytanii "na szóstkę". Najwyższy poziom od 30 lat

W lutym roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła do 6,2 proc., co jest pierwszym przypadkiem od 30 lat, by przekroczony został poziom 6 proc. - podał w środę brytyjski urząd statystyczny ONS.