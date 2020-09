Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł we wrześniu

fot. ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

Wskaźnik klimatu konsumenckiego Kantar Consumer Index spadł we wrześniu o 2,6 pkt do minus 17,7 pkt - poinformował w poniedziałek Kantar. Pogorszył się także we wrześniu wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych - dodano.

Jak podano, Kantar w każdym miesiącu bada nastroje ekonomiczne Polaków. Takie badanie przeprowadzono także we wrześniu; respondentów zapytano o opinie na temat sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych.

"Wskaźnik klimatu konsumenckiego we wrześniu wynosi –17,7 pkt. Kantar Consumer Index w stosunku do wyniku z sierpnia odnotował spadek o 2,6 pkt. Wrześniowy wynik Kantar Consumer Index to rezultat pogorszenia się wszystkich wskaźników" - napisano w informacji o badaniu.

Zgodnie z komunikatem, ocena sytuacji ekonomicznej kraju była niższa niż w sierpniu, wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wynosi minus 23 pkt.

"W porównaniu do sierpnia wartość wskaźnika zmalała o 3 pkt. Do spadku wskaźnika przyczyniły się niższe niż przed miesiącem wartości współczynnika rocznej zmiany sytuacji ekonomicznej kraju (o 6 punktów procentowych) oraz rocznej prognozowanej zmiany ekonomicznej kraju (o 3 punkty procentowe). Ocena ogólnej, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju nie zmieniła się" - poinformowano.

Natomiast wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw wynosi we wrześniu minus 12,3 pkt. W porównaniu do sierpnia wartość wskaźnika zmalała o 2 pkt.

"Według Polaków nastąpiło pogorszenie obecnej, ogólnej sytuacji gospodarstwa domowego (o 1 punkt procentowy). Pozostałe wskaźniki również spadły. Współczynnik prognozowanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 1 punkt procentowy) oraz wskaźnik oceny sytuacji finansowej w porównaniu do sytuacji sprzed roku (o 4 punkty procentowe)" - tłumaczy Kantar.

Badanie przeprowadzono w terminie 4-9 września 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1010 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Zastosowano technikę wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/