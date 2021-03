Polski przemysł nabiera rozpędu. PMI najwyżej od 2,5 roku

Pexels

Luty przyniósł mocną kontynuację poprawy warunków gospodarczych w polskim sektorze wytwórczym – wynika z badania IHS Markit. Wskaźnik PMI osiągnął najwyższą wartość od 32 miesięcy.

W lutym PMI dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 53,4 punktów – poinformowała firma badawcza IHS Markit. To więcej niż w styczniu, gdy zaraportowano wynik na poziomie 51,9 pkt.

Ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie 52,7 pkt., zatem dzisiejsze dane można uznać za zdecydowanie lepsze od oczekiwań ekspertów. Rosnący PMI powyżej 50 punktów sygnalizuje przyspieszenie tempa wzrostu aktywności ekonomicznej w badanym sektorze.

- Wzmożony eksport wpłynął na większą liczbę nowych zamówień, co doprowadziło do sporego wzrostu wielkości produkcji i najszybszej od stycznia 2007 akumulacji zaległości. Według najnowszych wyników badań ostry wzrost kosztów produkcji zmusił producentów do szybkiego podniesienia cen wyrobów gotowych (najszybsze tempo od maja 2004) – czytamy w raporcie IHS Markit.

Zimowe ożywienie w polskim przemyśle nie jest niespodzianką. Już odczyty z poprzednich miesięcy sygnalizowały, że sektor wytwórczy stoi na progu dynamicznego ożywienia po okresie słabości z lat 2019-20. Polskich producentów wspierają dwa trendy. Pierwszym jest wymuszona przez politykę lockdownów zmiana modelu konsumpcji: pozbawieni dostępu do większości usług Europejczycy kupują więcej dóbr materialnych. Czyli więcej mebli, sprzętu agd czy elektroniki, w których do branżach polskie fabryki są ważnymi dostawcami. Po drugie, wzrost produkcji idzie na eksport, wspierany przez zawyżany przez NBP kurs euro. Słabość złotego sprawia, że praca polskich pracowników staje się tańsza z punktu widzenia niemieckiego czy francuskiego konsumenta.

Na dłuższą metę taka sytuacja grozi utrzymaniem w Polsce względnie wysokiej inflacji cenowej. Już teraz menedżerowie z sektora produkcyjnego raportują najszybszy wzrost cen wyrobów gotowych od czasów tzw. szoku akcesyjnego z wiosny 2004 roku. Wyższe ceny w fabrykach prędzej czy później przełożą się na wyższe ceny w sklepach, co będzie przejawem spadku siły nabywczej polskiego pieniądza. Od prawie dwóch lat inflacja CPI w Polsce utrzymuje się powyżej 2,5-procentowego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego i pozostaje najwyższa w całej Unii Europejskiej.

- Kondycja polskiego sektora przemysłowego od początku tego roku nieustannie ulega poprawie (…) Coraz szybszy wzrost poziomu zatrudnienia oraz znaczne wydłużenie czasu dostaw wywindowały odczyt wskaźnika PMI, którego nie osiągnął od pierwszej połowy 2018. Jedynym subindeskem, który miał negatywny wpływ na główny wskaźnik,. Były zapasy pozycji zakupionych – skomentował Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

KK