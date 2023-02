Wschodnia Ukraina pod rosyjską ofensywą. "Rosja prowadzi ataki zbyt małymi siłami"

Rosyjskie wojska na Ukrainie próbuję się posuwać naprzód w większości sektorów na linii frontu, ale w żadnym nie zgromadziły wystarczającej ofensywnej siły bojowej, by osiągnąć decydujący efekt - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej napisano, że w ostatnich trzech dniach siły Grupy Wagnera niemal na pewno dokonały kolejnych niewielkich zdobyczy wokół północnych obrzeży spornego donbaskiego miasta Bachmut, w tym we wsi Krasna Hora; w rejonie tym trwa jednak zorganizowana obrona ukraińska, a na południe od miasta rosyjskie postępy są niewielkie.

Na północy, w sektorze Kreminna-Swatowe w obwodzie ługańskim, siły rosyjskie podejmują ciągłe wysiłki ofensywne, choć każdy lokalny atak jest na zbyt małą skalę, by osiągnąć znaczący przełom. Wskazano, że Rosja prawdopodobnie dąży do odwrócenia części zdobyczy, jakie siły ukraińskie osiągnęły w okresie wrzesień-listopad 2022 roku i istnieje realna możliwość, że ich bezpośrednim celem jest posunięcie się na zachód do rzeki Żerebiec.

"Ogólnie rzecz biorąc, obecny obraz sytuacji operacyjnej sugeruje, że siły rosyjskie otrzymują rozkazy do posuwania się w większości sektorów, ale na żadnej osi nie zgromadziły wystarczającej ofensywnej siły bojowej, by osiągnąć decydujący efekt" - oceniono. (PAP)

