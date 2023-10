Polacy na zakupach obligacji, choć do rekordu daleko. Październikowe papiery dadzą zarobić więcej

Znamy przybliżone wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Łączna kwota zakupów sięgnęła 4,7 mld zł. Które papiery cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków?

fot. Krzysztof Zatycki / / FORUM

Według wstępnych obliczeń portalu Obligacje.pl, dokonanych na podstawie danych z KDPW, sprzedaż obligacji Skarbu Państwa wyniosła we wrześniu 4,7 mld zł. To mniej niż w każdym z minionych trzech miesięcy. W wakacje Ministerstwo Finansów wprowadziło jednak promocję na zamianę obligacji, co mogło znacząco zwiększyć popyt.

Sprzedaż obligacji skarbu państwa (Opracowanie własne Bankier.pl)

Wartość sprzedaży obligacji oszczędnościowych spada systematycznie od czerwca, kiedy osiągnęła tegoroczny szczyt na poziomie 6,1 mld zł, który był także trzecim najwyższym wynikiem w historii. W lipcu oraz w sierpniu Ministerstwo Finansów odnotowało sprzedaż obligacji za odpowiednio 5,6 mld zł oraz 4,95 mld zł. Przed promocją na zamianę papierów skarbowych miesięczna sprzedaż wynosiła średnio 2,4 mld zł.

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się we wrześniu antyinflacyjne czterolatki oraz stałokuponowe papiery trzyletnie. W przypadku pierwszych KDPW odnotowało sprzedaż na poziomie ok. 1,95 mld zł. Popyt na stałokuponowe trzylatki sięgnął ok. 1,32 mld zł. Obligacje.pl zwracają uwagę, że po raz pierwszy przebiły one popularnością 12-miesięczne obligacje z oprocentowaniem opartym o stopę referencyjną.

Jak do tej pory Ministerstwo Finansów sprzedało w 2023 roku obligacje za prawie 33,5 mld złotych. Ostateczny wynik za cały roku najprawdopodobniej nie zbliży się do zeszłorocznego rekordu na poziomie 49,9 mld złotych. Na tak wysoki wynik wpłynął temat obligacji zakupionych przez premiera Mateusza Morawieckiego, którym żyły media w czerwcu 2022 roku. Tego miesiąca Polacy kupili papiery oszczędnościowe za 14 mld złotych, co stanowiło najwyższą miesięczną wartość sprzedaży obligacji w historii.

Według wstępnych założeń Ministerstwa Finansów sprzedaż obligacji miała przynieść w 2023 roku 75,3 mld zł brutto. Później oczekiwania zostały obniżone do 40,4 mld zł, żeby zatrzymać się na 37 mld zł. Prognozy resortu na przyszły rok zakładają sprzedaż obligacji za około 31,9 mld zł.

Październikowa oferta obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa

Oprocentowanie i marże obligacji detalicznych Ministerstwa Finansów zostały zmienione w październiku po raz pierwszy od roku, ale nie tak jak mogliby spodziewać się ekonomiści. Pomimo obniżenia stóp procentowych o 75 punktów bazowych marże w nowych emisjach zostały podniesione.

- Aby zapewnić nabywcom obligacji atrakcyjne możliwości lokowania oszczędności w dłuższym okresie, w październiku proponujemy naszym klientom nowe lepsze warunki dla obligacji oszczędnościowych. W październiku trafią do sprzedaży obligacje 1-roczne ze stopą 6,50 proc. w pierwszym okresie odsetkowym i 2-letnie oprocentowane 6,75 proc. w pierwszym okresie odsetkowym - komentował wiceminister finansów Sebastian Skuza.