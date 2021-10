Wrzesień najsłabszym miesiącem na WIG20 od roku [Analiza]

fot. Krystian Maj / / FORUM

Wrzesień rozpoczął się od wzrostów i nowych rekordów indeksów na GPW jednak w połowie miesiąca na globalnych rynkach rosła awersja do ryzyka. Przez to małe i średnie spółki oddały większość początkowych zysków, a na WIG20 był to najgorszy miesiąc od października 2020 r.

Na GPW wrzesień rozpoczął się od wzrostów. Indeks małych spółek w połowie zeszłego miesiąca pokonał maksima z 2007 r. i wyznaczył nowy szczyt nieco powyżej poziomu 21 700 pkt. WIG pierwszy raz w historii pokonał poziom 71 tys. pkt., mWIG40 poprawił 13-letni rekord, a indeks blue chipów, przebijając 2 400 pkt., wybił się z konsolidacji. Jednak w połowie miesiąca trend odwrócił się, a krajowe indeksy oddały większość wypracowanych wcześniej spadków.

Po dwóch wzrostowych miesiącach, w tym mocnym (+5 proc.) sierpniu, WIG20 ostatecznie zakończył wrzesień 2,4-proc. przeceną. Miniony miesiąc był zatem dla największych spółek najgorszym od października 2020 r., kiedy to indeks stracił ponad 11 proc. Małe i średnie spółki utrzymały się nad kreską, zatem to największe podmioty na GPW pociągnęły szeroki rynek w dół.

Czynnikiem zapalnym pogorszenia nastrojów na globalnych rynkach było ryzyko upadku jednego z największych deweloperów na świecie China Evergrande Group. Zbiegło się to w czasie rosnącymi wśród inwestorów obawami o rozwój IV fali pandemii.

Zmiana głównych polskich indeksów rynku akcji indeks mdm kdk proc. proc. WIG20 -2,44 4,14 mWIG40 0,37 8,93 sWIG80 0,31 2,55 WIG -0,83 6,47 WIG20 USD -5,77 -0,06 NCIndex 0,74 -5,00

Legenda: mdm - zmiana miesiąc do miesiąca, kdk - zmiana kwartał do kwartału, YTD - zmiana od początku roku.

Indeksy sektorowe

We wrześniu w ujęciu sektorowym najmocniej zwyżkowały spółki paliwowe, głównie ze względu na 10-proc. wzrost notowań PKN Orlen. Indeks sektora zyskał o blisko 7 proc. i znalazł się najwyżej od dwóch lat.

Mocno rosła także motoryzacja (+5 proc.), która po raz kolejny poprawiła swój historyczny rekord notowań.

Nowe maksima wyznaczyły także spółki odzieżowe, informatyczne i mediowe, choć te ostatnie zakończyły miesiąc korektą.

W ubiegłym miesiącu 13-letnie maksimum poprawił sektor nieruchomości, budownictwo znalazło się najwyżej od 10 lat, branża spożywcza najwyżej od 4 lat, a banki od dwóch lat.

Najsłabiej we wrześniu wypadała energetyka. Indeks stracił 7 proc. po tym, jak przed miesiącem sektor energetyczny był drugim pod względem wzrostów na GPW (+13 proc.)

Chemia, która spadła o 6 proc., we wrześniu notowana była na poziomach z kwietnia tego roku.

Z kolei najniższe poziomy w 2021 r. notowało górnictwo. Mimo silnych wzrostów na JSW, sektor ciągnął w dół więcej ważący w indeksie KGHM.

Zmiana polskich indeksów sektorowych rynku akcji indeks mdm kdk proc. proc. WIG-paliwa 6,91 8,57 WIG-motoryzacja 5,43 14,26 WIG.GAMES 4,90 0,81 WIG-odzież 4,42 15,35 WIG-spożywczy 3,74 7,00 WIG-banki 0,95 16,95 WIG-nieruchomości 0,86 5,01 WIG-informatyka 0,51 3,26 WIG-telekomunikacja -0,63 21,45 WIG-leki -0,78 -1,46 WIG-budownictwo -2,39 1,95 WIG-media -3,17 9,71 WIG-chemia -6,40 -12,48 WIG-górnictwo -6,70 -10,16 WIG-energia -7,27 0,28

Liderzy wzrostów i spadków w WIG20

We wrześniu notowania JSW poszły w górę o 38 proc. po tym, jak miesiąc wcześniej zyskały 16 proc. Tym samym JSW zostało najmocniejszą spółką w WIG20, licząc od początku roku, a jej kurs dotarł do poziomów sprzed dwóch lat. Analitycy wskazują, że inwestorzy wyceniają rosnące ceny węgla koksującego na świecie.

CD Projekt odbił o 13 proc., odrabiając z nawiązką 8-proc. sierpniową przecenę. Kurs nadal pozostaje jednak poniżej bariery 200 zł.

Przy mocno rosnących cenach ropy (+9 proc. we wrześniu) o ponad 10 proc. wzrosły notowania paliwowego Orlenu. Choć Lotos na koniec września zyskał 1 proc., to na przestrzeni miesiąca notował roczne maksimum. Przed miesiącem to Orlen zyskał ok. 1-2 proc., a Lotos 10 proc.

Mocne były także LPP i Dino, które poprawiły historyczne rekordy, oraz Asseco Poland, które bez powodzenia zmagało się ze szczytem notowań z 2007 r.

Na 3-letnich maksimach znalazły się Tauron oraz PKO BP, a na 2-letnich Santander, PZU i Pekao SA, jednak niemal wszystkie z nich zanotowały we wrześniu korektę.

KGHM po raz drugi znalazł się w ogonie zestawienia, tracąc tym razem blisko 12 proc. i notując najniższe poziomy od roku.

Wrzesień był trzecim miesiącem dwucyfrowych spadków notowań Mercatora. Tym razem przecena wyniosła blisko 18 proc., przez co kurs przebił poziom 150 zł za akcję. Licząc od początku roku, spadek notowań przekracza już 60 proc.

Notowania Allegro zamknęły sierpień wysoko, blisko kilkumiesięcznych maksimów. Cały wrzesień przebiegał jednak pod znakiem spadków i kurs, tracąc niemal 19 proc., najmocniej w WIG20, wrócił w okolice poziomów z czerwca.

Zmiana cen akcji spółek z WIG20 spółka mdm kdk proc. proc. JSW 38,18 58,26 CD Projekt 13,28 3,66 PKN Orlen 10,39 6,82 LPP 6,02 15,00 Asseco 4,41 13,55 PGNiG 2,60 -3,12 Dino 2,34 18,69 Lotos 1,30 9,87 PKO BP 0,45 11,66 Santander -0,60 18,00 CCC -1,27 7,61 Cyfrowy Polsat -2,68 18,84 Orange -3,02 19,58 Bank Pekao -3,87 10,81 Tauron -7,96 0,00 PZU -10,10 -0,54 PGE -11,50 -5,10 KGHM -11,58 -15,99 Mercator Medical -17,73 -43,28 Allegro -18,53 -11,84

Rynki zagraniczne

Amerykański S&P 500 zakończył wrzesień niemal 5-proc. spadkiem i przerwał trwającą przez 7 poprzednich miesięcy serię wzrostów. Dla indeksu był to najgorszy miesiąc od marca 2020 r., kiedy na rynkach dominowały obawy o początki pandemii, a rządy zapowiadały lockdowny. Z kolei technologiczny Nasdaq stracił ponad 5 proc. po trzech miesiącach wzrostów.

Słabsze nastroje widoczne były także na europejskich parkietach, gdzie zarówno benchmark Stoxx Europe 600 jak i niemiecki DAX traciły po ok. 3,5 proc.

Wśród czynników, które we wrześniu przełożyły się na wzrost awersji do ryzyka na globalnych rynkach można wskazać obawy o upadek dewelopera China Evergrande Group oraz pogarszające się odczyty makroekonomiczne w Chinach. Inwestorzy śledzili także dane dotyczące rozwoju IV fali pandemii na świecie oraz poczynania banków centralnych zmagających się z wysoką inflacją.

W takim otoczeniu kurs EUR/USD spadł o 2 proc. do 1,16, a dolar umocnił się do poziomów widzianych ostatnio w lipcu 2020 r.

Ceny gazu naturalnego rosły szósty miesiąc z rzędu, tym razem o 34 proc. O 37 proc. w górę poszły ceny węgla koksującego. Ceny ropy wzrosły o blisko 10 proc.

Słabiej wypadły metale - miedź poszła w dół o ponad 6 proc., srebro o 8 proc., a złoto o 3 proc.

Zmiana wybranych światowych indeksów rynku akcji indeks kraj/region mdm kdk w proc. w proc. S&P 500 USA -4,76 0,23 Nasdaq USA -5,31 -0,38 DAX Niemcy -3,63 -1,74 Stoxx Europe 600 Europa -3,41 0,44

Krzysztof Kita