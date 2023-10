Wrocław liderem w rozwoju nowoczesnych technologii i AI? Wszystko na dobrej drodze

Miasto, w którym jest najwięcej startupów w Polsce, tworzone są najnowsze technologie, również kosmiczne, a Intel wybiera je na miejsce swojej inwestycji. To właśnie Wrocław jest miejscem, które coraz częściej jest nazywane polską Doliną Krzemową.

/

O tym, czy stolica Dolnego Śląska ma szansę stać się polskim liderem w rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii rozmawiano we Wrocławiu podczas „Made in Wrocław” – wydarzenia pokazującego, co aktualnie jest projektowane i wytwarzane w tym mieście i w regionie.

Chcą nie tylko wykorzystywać AI, ale i ją współtworzyć

Według Radosława Michalskiego, dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia, miasto to postawiło sobie cel horyzontalny – ma stać się liderem, zarówno jeśli chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji, jak i jej współkreację.

– Jeżeli nie będziemy mieć teraz takiego marzenia, to staniemy się elementem cudzego marzenia o tym – mówi Radosław Michalski. – Tymczasem chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że to możliwe. Jeszcze 5 lat temu nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy okrzyknięci polską Doliną Krzemową ze względu na pierwsze miejsce pod względem liczby działających tu startupów.

Jak twierdzi, samo miasto korzysta na co dzień z nowoczesnych technologii. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana choćby do sczytywania rejestracji samochodów w celu sprawdzenia, czy został opłacony parking.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jeszcze niedawno IT było tu jedynie branżą pomocniczą

Aktualnie Wrocław zajmuje trzecie miejsce po Warszawie i Krakowie, jeśli chodzi o wytwarzanie AI. Według Konrada Weiske, współwłaściciela I dyrektora zarządzającego w Spyrosoft, w tworzeniu sztucznej inteligencji trudno jest konkurować z Chinami czy Doliną Krzemową, gdyż do tego potrzeba więcej akademickiego know-how.

– Natomiast mamy szansę do stania się wzorem, jeśli chodzi o wdrażanie sztucznej inteligencji w innych aspektach życia np. w przemyśle – uważa Konrad Weiske. – Jest to możliwe, gdyż jako miasto mamy dużo małych i średnich firm, które się tym zajmują.

Inwestują tu najwięksi

Wrocław ma też dużą przewagę, jeśli chodzi o przyciąganie dużych inwestycji, co pokazuje zapowiedziana tu inwestycja Intel Corporation.

– Myślę, że to również zasługa już działających tu firm, które świadczą o tym, że jest to do tego dobre miejsce – uważa Radosław Michalski. ­– Kilkanaście lat temu jeszcze nikt nie myślał, że sektor IT będzie naszym celem horyzontalnym. Była to jedynie branża pomocnicza dla innych dziedzin, które tu funkcjonowały. Dziś już wiemy, że działające w niej firmy bardzo dobrze się u nas czują. Wrocław jest jednym z najlepiej otoczonych inwestycjami miejsc w regionie, ale nie chcemy się w tym miejscu zatrzymać. Zamierzamy inwestować dalej, przyciągać kolejnych studentów, którzy potem tu zostają, znajdując dobre miejsca pracy. Nie wiem, czy wykorzystujemy wszystkie nasze atuty na 100 proc. Myślę, że szukamy jeszcze tego, co możemy wykorzystać. Na pewno nie zatrzymujemy się w marzeniach.

Tu było po prostu tanio

Według Konrada Weiske, branża IT pojawiła się tutaj, nie tylko dlatego, że miasto stworzyło ku temu warunki, ale ponieważ tu było tanio.

– Kilkanaście lat temu w korporacji, w której pracowałem, powiedziano nam, że kosztujemy firmę tylko 5-10 proc. więcej niż w Indiach, a w świecie w miarę cywilizowanym taniej się nie da – opowiada Konrad Weiske. – Ten etap mamy już za sobą. Teraz można się zastanowić, co zrobić, aby branża IT się rozwijała. Miasto na pewno może pomóc w tym, aby tu się dobrze mieszkało, co pomoże tu przyciągać inwestorów i pracowników. Przydałoby się też sfinansować naukę programowania dla każdego ucznia albo dać wszystkim mieszkańcom szerokopasmowy internet.

Liczy się marka miasta i szeroka współpraca

Według Iwony Chojnowskiej-Haponik, Business Consulting Director w JLL, duże znaczenie ma tu również marka miasta, która od dawna jest konsekwentnie budowana.

– Władze miasta zrobiły bardzo dużo, aby zostało ono poznane od tej najlepszej strony – uważa Iwona Chojnowska-Haponik. – Pokazały, że jest nie tylko miejscem do fajnego spędzania czasu, ale też na tyle rozwiniętym, że można tu realizować swoją karierę. Jednak dopiero współpraca wszystkich stron – biznesu, miasta, władz centralnych pozwala na przyciąganie dużych inwestycji.

Według niej, Polsce rośnie konkurencja i to nie jest tylko dotycząca Europy Środkowo-Wschodniej, ale globalna. To są raczej miasta, a nie państwa. Dlatego trzeba cały czas walczyć o to, aby być atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji.

Różnorodność i elastyczność na wagę złota

Jak twierdzi Iwona Chojnowska-Haponik, Dolny Śląsk i Wrocław mają jedną cechę charakterystyczną, którą można podziwiać. Jest to różnorodność i elastyczność, które idą w parze.

– Ten region potrafił bardzo szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości – mówi przedstawicielka JLL. – Kiedy tąpnęły inwestycje produkcyjne, wówczas miasto postawiło na rozwój sektora usług nowoczesnych dla biznesu. To był strzał w dziesiątkę. Powstały tysiące miejsc pracy dla młodych wykształconych ludzi. Dzięki temu nie wyjechali za granicę, tylko zostali w naszym kraju. Natomiast firmy tu ulokowane dzięki wykwalifikowanym pracownikom są w stanie bardzo szybko zmienić rodzaj produkcji, jaką oferują. Tak zrobiły LG oraz Mercedes. To niezwykle ważne w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Pokazali, co potrafią

Według ostatniego raportu Startup Poland od ubiegłego roku stolica Dolnego Śląska jest miastem, gdzie działa najwięcej młodych firm technologicznych w Polsce. Wiele z nich pokazało swoje produkty i usługi podczas tegorocznej edycji „Made in Wrocław”

Łazik marsjański zaprojektowany przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej, oryginalne rowery elektryczne firmy Custom Mike, skutery Govecs w stylu vintage, które można naładować nawet w domu oraz roboty przemysłowe od firmy Fanuc - to tylko część ciekawych produktów, które można było podziwiać w strefie EXPO podczas tegorocznej edycji wydarzenia.

Wrocławscy przedsiębiorcy zaprezentowali również automatyczne kosiarki od Uniterm Mower, które mogą wykonywać swoją pracę całkowicie autonomicznie, bez operatora, inteligentne rozwiązania do monitorowania zużycia energii w domach rozwijane przez Viessmann R&D Center, a także automaty do gier, na których można stoczyć walki w kosmosie. Duże zainteresowanie wzbudziły też innowacje SatRev - firmy kosmicznej, która jest pionierem w kompleksowym projektowaniu, produkcji i umieszczaniu nanosatelitów na orbitach wokół Ziemi, a także symulatory spawania firmy Dig In Vision, pozwalające na innowacyjne kształcenie młodych spawaczy, oparte na technologii VR oraz niezwykłe gry Venture Technology.