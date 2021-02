Wrocław i Warszawa wśród „Miast przyszłości”

Forum/Shutterstock/Reuters/

Dwa polskie miasta znalazły się w czołówce tegorocznego rankingu „Global Cities of the Future 2021/22” przygotowywanego przez międzynarodowy ośrodek badawczy fDi, należący do grupy „Financial Times”. O dziwo, Wrocław wyprzedził Warszawę.

Liderem rankingu „Miasta przyszłości” został po raz czwarty z rzędu Singapur, wyprzedzając Londyn i Dubaj. Wrocław znalazł się na 15. miejscu zestawienia, a Warszawa na 20. To oznacza znaczne przeważenie Polski w rankingu, bowiem dwoma reprezentantami wśród pierwszych 25 miejsc rankingu nie może się pochwalić żadne inne europejskie państwo.

Wrocław został zwycięzcą rankingu miast średnich i małych, wyprzedzając Zurich i Wilno. Stolica Dolnego Śląska zdecydowanie zwyciężyła w podkategorii przyjazności dla biznesu, a drugie miejsce zajęła w podkategorii efektywności kosztowej.

Warszawa zajęła 5. miejsce w kategorii dużych miast, ustępując Amsterdamowi, Dublinowi, Abu Dhabi i Monachium. Stolica Polski nie zwyciężyła w żadnej podkategorii, a najwyższe 3. miejsce zajęła w kategorii efektywności kosztowej.

Miejsce w rankingu Miasto Kraj 1. Singapur Singapur 2. Londyn Wielka Brytania 3. Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie 4. Amsterdam Holandia 5. Dublin Irlandia 6. Hongkong Hongkong 7. Nowy Jork USA 8. Szanghaj Chiny 9. Paryż Francja 10. Tokio Japonia 11. Pekin Chiny 12. Abu Zabi Zjednoczone Emiraty Arabskie 13. Bangalore Indie 14. Monachium Niemcy 15. Wrocław Polska 16. Zurych Szwajcaria 17. Toronto Kanada 18. Seul Korea Południowa 19. Houston USA 20. Warszawa Polska 21. Chicago USA 22. Moskwa Rosja 23. San Francisco USA 24. Wilno Litwa 25. Montreal Kanada Źródło: fDi Intelligence

Autorzy rankingu zauważyli obecność polskich miast, pisząc: „Polska podtrzymuje swoją reputację posiadania dobrze wykształconej siły roboczej połączoną z dobrą opłacalnością. W kraju działa 14 specjalnych stref ekonomicznych, które umożliwiają inwestorom korzystanie z niższych podatków i innej pomocy publicznej”.

Zwycięzca tegorocznego rankingu – Singapur – triumfował w kategoriach przyjazności dla biznesu i potencjału gospodarczego. Autorzy docenili niskie stawki podatkowe oraz hojne granty badawcze. Singapur odnotował najwyższy napływ inwestycji skierowanych na badania i rozwój - w latach 2015-2020 był to poziom 210 mln dolarów. W efekcie to miasto-państwo może się pochwalić kwitnącym ekosystemem badawczo-rozwojowym, obejmującym ponad 150 funduszy venture capital, inkubatory i akceleratory biznesu oraz tysiące startupów.

Zajmujący drugą pozycję w rankingu Londyn zdeklasował rywali w 4 z 5 podkategorii. Stolica Wielkiej Brytanii korzysta z obecności wielu światowej klasy uniwersytetów, a także jest częścią „Złotego Trójkąta” z Cambridge i Oksfordem. W latach 2015-2020 Londyn przyciągnął najwięcej napływających bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wyprzedzając nawet Singapur, który w poprzednim rankingu zajął pierwsze miejsce pod tym względem.

Dubaj zdobył wprawdzie najniższe miejsce na podium, ale zyskał od poprzedniego rankingu trzy miejsca. To efekt uruchomionego w 2014 roku planu, którego celem było uczynieniu miasta kluczowym węzłem w globalnej gospodarce. Miasto może się pochwalić korzystnymi stawkami podatkowymi, wolnymi strefami ekonomicznymi i dobrze wykształconą siłą robocza.

Ranking „Miasta przyszłości” powstaje co dwa lata i ocenia miasta pod względem ich atrakcyjności dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyjściowa lista rankingowa obejmowała 129 miast z całego świata. Zostały one ocenione pod względem potencjału gospodarczego, zasobów siły roboczej i poziomu życia, efektywności kosztowej, przyjazności dla biznesu i komunikacji. Miasta w rankingu głównym zostały podzielone na rankingi wg wielkości: wielkie miasta (powyżej 10 mln ludności), miasta główne, duże miasta oraz miasta małe i średnie (poniżej 2 mln ludności). Dodatkowa szósta kategoria obejmowała ocenę strategii miasta w celu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jest to kategoria wyłącznie jakościowa, w której oceny dokonuje panel siedmiu ekspertów. Warto zauważyć, że w tej kategorii, w dwóch podkategoriach pojawiają się polscy reprezentanci – Trójmiasto (miasta średnie i małe) oraz Gdynia (miasta rosnące).

