Wróci bon turystyczny? Gut-Mostowy o planach na przyszłą kadencję

W przyszłej kadencji chcemy opracować nowe formy wspierania turystyki krajowej - powiedział PAP wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Dodał, że szczegółowe cele, np. wsparcie turystyki poza sezonem lub tzw. turystyki społecznej, wymagają szerokiej debaty i konsultacji.

Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy w rozmowie z PAP zauważył, że bon turystyczny w dotychczasowym kształcie "nie może zostać przedłużony i nie może być projektowany, gdyż był reakcją na sytuację wywołaną przez COVID-19 i nadzwyczajnym wsparciem państwa dla branży turystycznej, która została zamknięta na wiele miesięcy". "Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będziemy mogli opracować nowe formy wspierania turystyki krajowej" - powiedział.

Wskazał, że rozwiązania są różne. "Jest to uzależnione od zakresu finansowego wsparcia, a także od tego, co chcemy osiągnąć: czy przykładowo wsparcie będzie dotyczyć turystyki poza sezonem, czy turystyki tzw. społecznej, czyli dotyczącej osób, które mają utrudniony dostęp ze względów materialnych lub z powodu niepełnosprawności" - zaznaczył Gut-Mostowy. Jak dodał, jego zdaniem te kwestie wymagają szerokiej debaty wszystkich sił politycznych oraz konsultacji wielu sfer życia gospodarczego i społecznego. Wspomniał, że wkrótce zostaną natomiast zaprezentowane szczegóły programu "Bon szkolny – poznaj Polskę".

Wiceszef MSiT ocenił, że kończący się sezon turystyczny w kraju zbliżył się do rekordowych poziomów z roku 2019, z zastrzeżeniem, że są to szacunki i ścisłe dane statystyczne zostaną udostępnione w październiku przez GUS. "Bardzo cieszy nas powrót turystów do tzw. miast historycznych, jak Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, gdyż to pokazuje, że taka turystyka bogatsza, dająca dodatkowe doznania poznawcze, także się rozwija. Mamy nadzieję na kontynuowanie tego trendu" - stwierdził Gut-Mostowy.

Przyznał, że turystyka krajowa się zróżnicowała. Jak wskazał, takie regiony jak województwo podlaskie czy warmińsko-mazurskie odnotowały duże wzrosty liczby odwiedzających turystów. "Widzimy kontynuację trendu koncentracji turystyki w tych regionach, gdzie mamy kontakt z przyrodą, możliwość aktywności fizycznej. To jest w turystyce krajowej obecnie bardzo ważne" - podkreślił Andrzej Gut-Mostowy. "Pobyty turystyczne się skróciły, ale wypełnione są aktywnością fizyczną" - zwrócił uwagę wiceminister.

