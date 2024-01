Wrócą covidowe ograniczenia? MZ: mamy zespół monitorujący sytuację

COVID-19 Do Polski dostarczono już prawie 800 tys. szczepionek Nuvaxovid Do tej pory do Polski dostarczono prawie 800 tys. szczepionek Nuvaxovid. Ponad 360 tys. osób już zaszczepiło się - przekazał w czwartek podczas konferencji rzecznik Ministerstwa Zdrowia Damian Kuraś.