Wróblewski: Największe zagrożenie dla dolara nie przyjdzie z UE czy Chin

Największe zagrożenie dla dolara nie przyjdzie z UE czy Chin, a z wewnątrz Stanów Zjednoczonych obecnie silnie wewnętrznie skłóconych – powiedział Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, podczas debaty "Przyszłość pieniądza" drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W żadnej instytucji Unii Europejskiej nie jest już przyjmowana gotówka i to może być zapowiedź, w jakim kierunku zmierzamy - dodał.

Podczas panelu z publiczności zadano pytanie, "czy będzie druga fala inflacji?". Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, do którego skierowano owe pytanie stwierdził - "uważam, że będzie". Proces dezinflacji jest obecnie dość łagodny. W latach 70. przy kryzysie naftowym wygrały kraje, które ograniczyły zużycie surowców energetycznych. Inflacja jest przymrożona. Prezes Obajtek sterował inflacją, by była wygładzona, gdy przywracano VAT na paliwa. Teraz inflacja będzie spadać, bo mamy efekt bazy statystycznej, spadają ceny surowców energetycznych. Ale pytanie co będzie na początku 2024 roku. O inflacji szerzej rozmawiano na innym dzisiejszym panelu.

W opinii dr Dudka na początku przyszłego roku inflacja może gwałtownie przyspieszyć.

Cyfrowy pieniądz demokratyzuje system inwestycyjny. Przed ludźmi mogą otworzyć się nowe możliwości inwestowania - stwierdził Tomasz Wróblewski.

Ludziom trzeba dać wybór. Ludzie chcą mieć dostep do gotówki, szczególnie gdy pojawia się niepewność, bo np. systemy elektroniczne mogą przestać działać i liczy się jedynie to co mamy w portfelu. Transakcje gotówkowe dają swobodę, jednak wpływają one na szarą strefę - powiedział Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu Finansów.

W Salwadorze oprócz dolara prawnym środkiem płatniczy jest bitcoin. Mieszkańcy na początku byli sceptyczni, ale w tym roku wraz ze wzrostem wartości bitcoina się cieszą. Był to pierwszy eksperyment na tak dużą skalę. Banki centralne nie są już potrzebne do emitowania pieniędzy. Nie jestem pewien, czy bitcoin będzie dobrym rozwiązanie, czy CBDC nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo nie rozwiąże to problemu dodruku pieniądza - zauważył prof. Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain, wykładowca na Uczelni Łazarskiego.