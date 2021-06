Wraca 10-dniowa kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Uruchomiliśmy system monitorowania mutacji koronawirusa; w Polsce przybywa nowych mutacji w związku z tym od północy przywracamy 10-dniową kwarantannę dla osób przybywających spoza strefy Schengen - poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska powiedział na konferencji prasowej, że są doniesienia o pojawianiu się kolejnych mutacji o wiele bardziej zakaźnych od "bardziej klasycznego" koronawirusa i dlatego w Polsce uruchomiony został system monitorowania tych mutacji.

Zaznaczył, że z codziennie otrzymywanych informacji wynika, że także w naszym kraju przybywa tych nowych mutacji, a w związku z tym, że te nowe warianty mają większą szybkość rozprzestrzeniania się, zdecydowano o podjęciu stosownych działań prewencyjnych.

"Przywracamy kwarantannę dla osób przyjeżdżających zza granicy. Kwarantanna będzie obowiązywała przyjeżdżających z państw niebędących w strefie Schengen i nienależących do europejskiego obszaru granicznego" - powiedział Kraska.

Poinformował, że kwarantanna zacznie obowiązywać od północy w środę, będzie 10-dniowa, ale po 7 dniach jest możliwość zwolnienia z niej w przypadku negatywnego wyniku testu. Podkreślił, że to działanie ma na celu uchronienie Polaków przed nowymi wariantami wirusa.

W środę resort zdrowia poinformował o 165 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 35 osób z COVID-19.

Kwarantanna dla dzieci

Dzieci do 12. roku przyjeżdżające spoza strefy Schengen nie będą podlegały kwarantannie i nie będą musiały robić testów - powiedział w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał ,"osoby zaszczepione również nie będą podlegały kwarantannie". Wiceszef resortu zdrowia powiedział w środę w czasie konferencji prasowej, że "dzieci do dwunastego roku przyjeżdżające spoza strefy Schengen nie będą podlegały kwarantannie". "Nie będą musiały wykonywać testów" - wyjaśnił. Osoby przyjeżdżające do Polski z Wielkiej Brytanii będą podlegały kwarantannie. Minister sprecyzował też, że szczepienie zwalnia z kwarantanny. Wyjaśnił, że na stronie MSZ jest informacja, że sytuacja epidemiczna i zasady przekraczania granicy mogą się zmienić w każdej chwili. "Musieliśmy podjąć drastyczne ruchy, które uchronią Polaków przed przedostawaniem się nowych mutacji" - zaznaczył Kraska. Poinformował, że kibiców piłkarskich z Polski na dzisiejszym meczu z Rosją jest ok. 1500. "Myślę, że to są bardzo rozsądni ludzie, więc myślę, że są oni już zaszczepieni" - powiedział. Pytany, czy rząd planuje zamknąć komunikację lotniczą z jakimiś krajami, Kraska oświadczył, że "w tej chwili nie rozważane jest tego rodzaju rozwiązania". "Myślę, że wystarczającym zabezpieczeniem jest, że osoby, które nie są niezaszczepione będą podlegały kwarantannie" - wskazał. Wyjaśnił, że kwarantanna, ma na celu zabezpiecza przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa. "Jeżeli osoba zakażona trafi do naszego kraju w okresie inkubacji 10-dniowej, wtedy będzie musiała być hospitalizowana i leczona" - powiedział. Przyznał, że nowa fala zakażeń może się pojawiać jesienią, ale "jeśli uzyskamy odporność populacyjną, wzrostu nowych zakażeń na jesieni nie będzie". "To jest w naszym interesie, żeby okres wakacyjny - bezpieczny dla nas, ale także tak oczekiwany - wykorzystać także na to, aby maksymalnie zaszczepić się" - wskazał Kraska. Zaznaczył, że na obecną chwilę "nie ma problemu z dostępnością szczepionek".

Wiceminister: Nie organizujmy podróży, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje dotychczasowe ostrzeżenie dla podróżujących na poziomie trzecim, czyli: nie podróżuj, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne - oświadczył w środę wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wiceminister spraw zagranicznych podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, że od początku pandemii MSZ zaleca "daleko idącą wstrzemięźliwość w organizowaniu wyjazdów zagranicznych".

Wawrzyk zwrócił uwagę, że są kraje, w których w ostatnim czasie nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej. "Jeśli chodzi o podróże, sytuacja jest dynamiczna i trudna do przewidzenia, zmienna, uzależniona od nagłych wydarzeń" - dodał wiceszef MSZ.

Przypomniał, że w ostatnich tygodniach systemy opieki zdrowotnej dla turystów, także te prywatne, okazywały się niewydolne. "Może się zdarzyć, że nawet osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym nie będą w stanie wyegzekwować świadczeń od systemu opieki zdrowotnej, który może nagle ulec załamaniu" - powiedział wiceminister.

"W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje dotychczasowy poziom ostrzeżenia na poziomie trzecim, czyli: nie podróżuj, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne" - przekazał Wawrzyk.

Podkreślił, że w przypadku konieczności podróżowania należy wejść na stronę www.gov.pl/dyplomacja, gdzie są informacje o sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach.

Wiceszef MSZ zaznaczył, że w zdecydowanej większości ograniczenia związane z pobytem w danym kraju nie dotyczą osób zaszczepionych. "Największą gwarancję w zakresie bezpiecznego pobytu i powrotu daje posiadanie zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu" - wskazał Wawrzyk.

