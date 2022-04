Wprowadziłeś zmiany w PIT? Rządowy system nie zaakceptuje deklaracji automatycznie

fot. Photo Smoothies / / Shutterstock

Podatnicy, którzy wprowadzili zmiany w formularzu podatkowym za 2021 r. w rządowej usłudze "Twój e-PIT", muszą samodzielnie zaakceptować rozliczenie. Jeżeli tego nie zrobią, zmiany w deklaracji nie zostaną zapisane.

Kończy się czas na rozliczenie podatku dochodowego za ubiegły rok. Podatnicy mają czas do 2 maja 2022 r. na złożenie PIT. Po tym terminie w usłudze "Twój e-PIT" automatycznie zostaną zaakceptowane formularze podatkowe przygotowane przez administrację skarbową. Jest jeden haczyk – dotyczy osób, które samodzielnie wprowadzały zmiany w PIT w rządowej usłudze.

"Jeśli podatnik wprowadził zmiany w zeznaniu w usłudze Twój e-PIT (np. zmienił OPP, rachunek bankowy lub dodał informację o przysługujących mu ulgach), ale zmienionego zeznania nie zaakceptował i nie wysłał, to wówczas zeznanie takie nie zostanie automatycznie uznane za złożone z dniem 2 maja 2022 r." – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

W praktyce oznacza to, że osoby, które zalogowały się do rządowej usługi i "z ręki" wprowadziły zmiany do zeznania za poprzedni rok PIT-37 lub PIT-38, muszą samodzielnie wysłać deklarację, klikając odpowiednie pole w systemie. Jeżeli podatnik tego nie zrobi, to wprowadzone zmiany nie zostaną uwzględnione, a system automatycznie 2 maja zaakceptuje wersję przygotowaną przez skarbówkę.

"Podatnik po wprowadzeniu zmian musi je zaakceptować i wysłać lub złożyć zeznanie w innej formie: pisemnie lub elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje do 2 maja 2022 r. Jeśli tego nie zrobi, to automatycznie zaakceptowane zostanie zeznanie przygotowane dla podatnika przez administrację skarbową" – dodaje resort.

