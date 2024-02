Wpływy z CO2 nie poszły na ochronę klimatu. Na co wydano miliardy?

W ciągu ostatnich dziesięciu lat do budżetu wpłynęło ponad 107 mld zł ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Tylko w 2023 roku było to 24,4 mld zł. Zgodnie z prawem UE 50 proc. tych pieniędzy powinno trafiać na cele klimatyczne - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

"Polska, mająca olbrzymie potrzeby inwestycyjne, zamiast w całości przeznaczyć środki na transformację energetyczną, wydawała je głównie na łagodzenie objawów, a więc społecznych konsekwencji emisyjności" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Szczegółowych danych dotyczących wydatkowania tych środków za 2023 r. jeszcze nie znamy, bo dokładne rozliczenia państwa członkowskie prześlą do Komisji Europejskiej w połowie roku.

Z kwoty, którą uzyskano w 2023 r., ok. 18,3 mld zł wpłynęło do budżetu państwa, a ok. 6,1 mld zł zasiliło Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji (system rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, które są co roku przyznawane branży), 8 mln zł przekazano na funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami i 6 mln zł dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pełnienie funkcji krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego. Fundusz ten to instrument finansowania transformacji energetyki - pisze "Rzeczpospolita".

Docelowo każdorazowo środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 powinny trafić do przeznaczonego do tego celu dużego Funduszu Transformacji Energetyki, a nie jak dotychczas do ogólnego budżetu.

"Dopiero w ostatnich latach rosły wydatki z budżetu na takie programy, jak +Mój prąd+ czy +Czyste powietrze+. Jak wynika z wyliczeń resortu klimatu i środowiska, na transformację energetyczną potrzebujemy w sumie 1,3 bln zł" - dodano.

Na transformację energetyczną potrzeba 700 mld zł. Skąd wziąć na to pieniądze? Przed nami sporo wyzwań. Nie chodzi tylko o ustalenie ścieżki dojścia do postawionego celu, ale również o określenie roli finansowania. Pytanie, skąd wziąć na transformację pieniądze. Na wymianę źródeł generacji energii elektrycznej i stabilizację całego systemu potrzebne jest bagatela wg. szacunków ponad 700 mld zł. Na samą modernizację sieci przesyłowych potrzebujemy około 500 mld zł - mówi Robert Ostrowski, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

