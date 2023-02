Wpadli do zbiornika z czekoladą. Producent słodyczy musi zapłacić karę za wypadek w pracy

Producent M&M'Sów, Snickersów i Skittles musi zapłacić jedną z wyższych kar za wypadek w pracy. Dwóch pracowników zaliczyło przymusową kąpiel w kadzi z płynną czekoladą. By ich uratować, trzeba było wywiercić w niej otwór i spuścić całą zawartość.



fot. Little Adventures / / Shutterstock

Do wypadku doszło w fabryce czekolady (z którą Willy Wonka nie miał jednak nic wspólnego) w Pensylwanii w USA w czerwcu ubiegłego roku. Po śledztwie przeprowadzonym przez Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy inspektorzy nałożyli na producenta słodyczy i gum do żucia grzywnę w wysokości 14,5 tys. dolarów.

Wypadek określili jako "poważny". Jak do niego doszło? Pracownicy firmy zewnętrznej czyścili zbiorniki w fabryce i do jednego z nich wpadli. Był on używany do mieszania składników czekolady Dove (sprzedawanej w USA. W Wielkiej Brytanii nosi nazwę Galaxy). Płyn miał im sięgać do pasa. Nie mogli się samodzielnie wydostać ze zbiornika, dlatego strażacy musieli wywiercić w nim dziurę - tak wersję wydarzeń przedstawia lokalny portal Penn Live. Pracownicy helikopterem zostali zabrani do szpitala, by lekarze mogli ocenić ich stan zdrowia. Tuż po wypadku zarówno Mars Wrigley, jak i firma zewnętrzna I.K. Stolzfus odmówiły komentarza.

"Fabryka nie zapewniła odpowiedniego przeszkolenia" - można przeczytać w raporcie Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy cytowanym przez CNN.

Kierownictwo Mars Wrigley jest zadowolone z wyników kontroli. Jak napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym m.in. na BBC, "bezpieczeństwo naszych współpracowników i zewnętrznych kontrahentów jest najwyższym priorytetem dla naszej działalności. Doceniamy uwagi inspektorów".

Mars i Wrigley - dwóch amerykańskich producentów słodyczy, po ponad 100 latach rywalizacji połączyło swoje siły w 2008 roku. Koncern produkuje takie smakołyki jak gumy: Orbit, Wrigley's Juicy Fruit, Winterfresh oraz przekąski: M&M's, Skittles, Snickers, Twix, Mars, Bounty, MilkyWay.

***

