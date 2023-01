Wpadka Apple'a. Nowa funkcja okazała się niewypałem i zmorą służb ratowniczych

iPhone'y 14 i zegarki Apple Watch 8 i Watch Ultra zostały wyposażone w rewolucyjny system wykrywania wypadków, który automatycznie powiadamia służby. Niestety okazał się on niewypałem m.in. na stokach narciarskich w Colorado. Tylko w jeden weekend urządzenia Apple'a wezwały pogotowie górskie 71 razy, choć nie było takiej potrzeby.

fot. Tomas Marek / / Shutterstock

Działanie systemu wykrywania wypadków urządzeń z jabłuszkiem było proste - zakładało, że jeśli dojdzie do nagłego, prawie "nienaturalnego" zatrzymania po dłuższym ruchu, telefon wyświetla alarm o zdarzeniu. Jeśli użytkownik nie wyłączy go w ciągu 20 sekund, telefon lub smartwatch wykona połączenie alarmowe, informując, że doszło do wypadku i podając współrzędne geograficzne. Wydaje się to idealnym rozwiązaniem, szczególnie podczas wypadków samochodowych.

Niestety funkcja ta zupełnie nie zdała egzaminu na stokach narciarskich. Jak donosi Colorado Sun, w ciągu weekendu służby zalała lawina połączeń 911. Żadne z nich nie potwierdziło wypadku, a jedynie... ostre hamowanie narciarzy po zjeździe ze stoku. Zaangażowanie służb w każdym przypadku jest znaczne - zajęci są dyspozytorzy, którzy usiłują oddzwonić do narciarza, a gdy ten nie odbiera, klasyfikują zdarzenie jako wypadek. Powoduje to uruchomienie akcji ratunkowej i m.in. wysyłanie patroli ratowników na podane w alarmie współrzędne GPS. Problem tkwi w tym, że narciarze najczęściej swoje smartfony mają głęboko pochowane w kombinezonach i ich nie słyszą, ani nie czują wibracji.

Z podobnymi problemami borykają się inne kurorty narciarskie. Średnio odnotowują dziennie od 15 do 20 takich alarmów dziennie.

Producent zapowiada aktualizację, która ma naprawić błąd. Ma ona się pojawić w pierwszym kwartale 2023 roku.

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.