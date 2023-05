Work na rzecz life pokolenia Z. W Polsce lubią dorobić do pensji

BIEC: Dane to zapowiedź sezonowego wzrostu bezrobocia Wskaźnik Rynku Pracy w maju br. wzrósł o ponad 1 punkt - podało we wtorek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Według ekonomistów to raczej zapowiedź sezonowego wzrostu bezrobocia niż prognoza niekorzystnych zmian w najbliższym czasie, które mogłoby skutkować trwałym wzrostem.