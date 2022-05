Woodpecker pokazał wyniki. Dynamiczne wzrosty dzięki klientom z USA

/ gpw.pl

Notowany na NewConnect Woodpecker pokazał wyniki za I kwartał 2022 r. Kolejny raz spółka zaliczyła okres dynamicznych wzrostów, a najwięcej przychodów wciąż generują klienci z USA.

Kwartalne przychody ze sprzedaży wyniosły 4 837 tys. zł i wzrosły o 64,77 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem oraz o 22,33 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 951 tys. zł, co było rezultatem lepszym o 78 proc. wobec pierwszego kwartału roku 2021 - poinformowała spółka w raporcie.

Dynamika wyników została osiągnięta dzięki zwiększającej się bazie klientów, jak również wzrastającym ARPA (Average Revenue per Account – średni przychód na klienta). ARPA w I kwartale 2022 roku osiągnęła 119 USD wobec 88 USD w porównywalnym okresie roku 2021 oraz wobec 117 USD w kwartale poprzedzającym analizowany okres.

W I kwartale 2022 roku z rozwiązania spółki korzystały przedsiębiorstwa z 90 krajów. Największy udział w przychodach stanowili klienci z USA (44,61 proc.), Polski (10,66 proc.), Wielkiej Brytanii (9,4 proc.) oraz Niemiec (7,01 proc.) - informuje Woodpecker.

"Z aplikacji Woodpecker korzystają klienci z wielu krajów i różnych branż. Daje nam to stabilizację i możliwość elastycznego reagowania nawet w przypadku tak znaczących zdarzeń jak pandemia czy wojna w kraju sąsiedzkim" - powiedział prezes spółki Mateusz Tarczyński.

Pomimo presji na wynagrodzenia w sektorze IT spółka poprawiła marże w stosunku rocznym. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 29,34 proc. wobec 24,64 proc. rok wcześniej.

Woodpecker to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie automatyzujące komunikacje w modelu software as a service (SaaS). Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy, które m.in. wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie. Spółka we wrześniu 2021 r. zadebiutowała na NewConnect.

MKu