Wołodymyr Zełenski z tytułem "Człowieka roku" Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał tytuł "Człowieka roku" XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Zełenski wzbudził podziw całego świata - podkreślił w środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w laudacji wygłoszonej wieczorem podczas uroczystej gali.

W imieniu prezydenta Zełenskiego wyróżnienie odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Wicemarszałek Terlecki wskazał w laudacji, że kiedy partia Zełenskiego wygrała wybory "patrzyliśmy z niedowierzaniem, był pan nadzieją Ukrainy”.

"Mijały miesiące, nic nadzwyczajnego nie działo się w naszych relacjach, ale staraliśmy się, żeby były lepsze niż w poprzednim okresie. I nagle stało się coś, w co nie wierzyliśmy, zaczęła się wojna” – mówił Terlecki. Zwracał uwagę, że Zełenski zostaje w Kijowie, czym wzbudził podziw. Podkreślił, że z tygodnia na tydzień stał się on najbardziej znanym politykiem świata.

"Ukraina broniła się, a pan codziennie nam o tym mówił. Ukraina się broniła tak, jak nikt z nas sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe, a pan nam to codziennie potwierdzał w swoich relacja z oblężonego naprzód Kijowa, a potem kierującego bohaterską obroną Ukrainy miasta” – podkreślił.

Terlecki zwrócił uwagę, że nagroda, którą otrzymuje Zełenski, jest oczywista, gdyż Forum Ekonomiczne przyznaje swoje nagrody wybitnym politykom co roku. "Ale pan zasługuje na nagrodę nieporównanie większą i mamy wszyscy nadzieję, że ta nagroda z Forum Ekonomicznego będzie początkiem ogromnego uznania dla pana prezydenta w następnych miesiącach i latach” – powiedział wicemarszałek.

Odbierając nagrodę, ambasador Zwarycz mówił, że jest bardzo wzruszony. "Naprawdę czuję wzruszenie i w imieniu pana prezydenta Ukrainy chcę bardzo podziękować za to wyróżnienie, za tę nagrodę Forum Ekonomicznego" – powiedział dyplomata.

"Niewątpliwie to jest wyróżnienie dla pana prezydenta Ukrainy, Ukrainy walczącej dzisiaj z brutalnym wrogiem. To także wyróżnienie dla narodu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy ukraińskich, którzy, w tym z polską bronią, walczą o to, co jest dla nas najważniejsze: o naszą wolność, suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną" – ocenił.

"I wierzę w to, że zwyciężymy. To będzie nasze wspólne zwycięstwo. I zrobimy to tak, jak napisano w hymnie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej: to, co przemoc obca wzięła, szablą odbierzemy. Odbierzemy na pewno" – zaakcentował ambasador Ukrainy.

"Bardzo dziękuję Polsce za dostarczanie nam tych szabel w postacie słynnych polskich Krabów, Piorunów i innych rodzajów broni. Zwyciężamy razem – i to będzie też nasze wspólne zwycięstwo, nasza wspólna walka o wolność waszą i naszą. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina” - podkreślił. (PAP)

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski, Mateusz Babak

