"Wolę wiezienie niż areszt domowy z żoną". Włoski sąd zaostrzył karę skazanemu

PODRÓŻE Tak surowego zakazu na włoskich plażach jeszcze nie było. Turystom grożą wysokie kary Zakaz jedzenia na plaży wprowadziły władze miasteczka Sant'Antioco na wyspie o tej samej nazwie należącej do Sardynii. Tak surowego przepisu nie było dotąd we Włoszech. Za jego złamanie grozi kara do 500 euro.