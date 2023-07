Dochód podstawowy za bycie człowiekiem. Kryptowaluta twórcy ChatGPT zadebiutowała na giełdach - kurs wystrzelił

Worldcoin - kryptowaluta dyrektora spółki OpenAI, zadebiutowała na giełdach, a jej kurs eksplodował. Projekt mający na sztandarach prywatność i demokrację ma zapewnić dochód podstawowy "zweryfikowanym ludziom", ale wzbudza przy tym duże kontrowersje.

Sieć główna worldcoin wystartowała 24 lipca, a kryptowaluta została wystawiona od razu na czołowych giełdach cyfrowych aktywów. Handel ruszył na Binance, OKX, Huobi, Bybit i Gate.io. Szybkie udostępnienie tokenów zapowiedziały także KuCoin, MEXC, Bitget, BitMart, LBank, Bitrue oraz Bithumb. W rezultacie kurs kryptowaluty wystrzelił i po kilku godzinach od debiutu osiągnęła ona wycenę powyżej 3 dolarów, notując wzrost o ponad 70%.

Worldcoin to projekt Sama Altmana, dyrektora generalnego OpenAI, czyli spółki rozwijającej sztuczną inteligencję i tworzącej ChatGPT. Prace nad kryptowalutą trwały przez ponad 3 lata. Ich efektem ma być cyfrowe aktywo zapewniające bezwarunkowy dochód podstawowy osobom, które udowodnią, że są ludźmi. Projekt zdążył wzbudzić do tej pory spore kontrowersje i pojawia się wokół niego wiele znaków zapytania.

Skan tęczówki i dochód za bycie człowiekiem

Głównym elementem składowym projektu jest Orb - urządzenie służące do skanowania tęczówki, które generuje anonimowe konta i przydziela ich właścicielom darmowe jednostki kryptowaluty. Proces weryfikacji biometrycznej ma udowodnić, że dołączający do sieci użytkownik jest człowiekiem. Orb jest produkowany w Niemczech i do momentu uruchomienia projektu powstało 200 urządzeń, które zarejestrowały 2 mln osób.

Według zapowiedzi Tools for Humanity, start-upu stojącego za worldcoin, dostępność Orb zostanie rozszerzona tego lata i jesieni do 1500 sztuk w ponad 35 miastach na całym świecie.

Sam Altman w swoich wypowiedziach na temat worldcoin kreślił wizję utworzenia ogólnoświatowego powszechnego dochodu podstawowego, który trafiałby do zweryfikowanych ludzi. Chociaż nie sprecyzowano jeszcze, jak miałby wyglądać ten mechanizm, prawdopodobnie może on opierać się na cyklicznych transferach tokenów WLD do portfeli użytkowników.

Przez wykładniczy rozwój sztucznej inteligencji odróżnienie człowieka od algorytmu może stać się trudne już w niedalekiej przyszłości. Jak zwracał uwagę portal Gizmodo, Altman jest osobą, która ma ciastko i je ciastko. Jego działania w zakresie sztucznej inteligencji mogą generować problem, który podobno ma rozwiązać jego projekt w sferze kryptowalut.

- Worldcoin składa się z chroniącej prywatność sieci tożsamości cyfrowej (World ID) zbudowanej na podstawie proof of personhood (dowodu tożsamości) oraz, tam gdzie zezwalają na to przepisy, waluty cyfrowej (WLD). Każdy człowiek kwalifikuje się do otrzymania WLD po prostu dlatego, że jest człowiekiem - czytamy w oświadczeniu wydanym po uruchomieniu projektu.

Czarny rynek danych biometrycznych i hakerzy

W maju 2023 roku chiński portal BlockBeats napisał po raz pierwszy o czarnym rynku skanów tęczówek wykorzystywanym do uzyskania dostępu do wersji beta worldcoin. Żadne z urządzeń Orb nie znajduje się w tym momencie w Chinach, ale mieszkańcy tego kraju podobno znaleźli sposób, żeby zakwalifikować się do projektu. Sprawa opisywana szerzej przez Gizmodo dotyczyła kupowania skanów tęczówek od mieszkańców Kambodży, Kenii i kilku innych państw, za jedyne 30 dolarów za sztukę.

Worldcoin prostował, że problem dotyczy handlu zweryfikowanymi kontami World ID, które trafiały na czarny rynek. Twórcy przekazali Gizmodo, że problem dotyczył zaledwie kilkuset przypadków. Firma stwierdziła też, że ​​modyfikuje proces rejestracji i wprowadziła dynamiczne kody QR w miejsce statycznych, które służyły wcześniej do wprowadzania użytkowników.

Inne zgłaszane przez media problemy dotyczyły ataków hakerskich na kilku operatorów Orb, których dane logowania miały krążyć na ciemnych rynkach w Darknecie. Według TechCrunch cyberprzestępcy uzyskali dzięki temu dostęp do platformy worldcoin oraz wgląd do zarobków i rejestracji użytkowników. Rzecznik start-upu przekazał jednak, że hakerzy nie mieli dostępu do danych biometrycznych i nie pobrali żadnych wrażliwych danych. Według TechCrunch logowanie operatora Orb nie wymagało nawet uwierzytelnienia dwuskładnikowego.

Podział tokenów i dostęp dla programistów

Protokół worldcoin i jego token WLD zostały oparte na sieciach polygon i ethereum, a po uruchomieniu także na optimism (warstwie drugiej ethereum).

Token WLD ma mieć początkową podaż w wysokości 10 miliardów sztuk. 75% zostanie rozdzielone pomiędzy społeczność, 9,8% trafi do zespołu programistów, a 13,5% otrzymają inwestorzy Tools for Humanity. Pierwsi zarejestrowani użytkownicy, czyli 2 miliony osób, otrzymali ponad 43 miliony tokenów WLD.

Według firmy analitycznej 0xScope dystrybucja tokenów worldcoin rozpoczęła się od ponad 90 000 zakwalifikowanych adresów, z których większość odebrała po około 25 tokenów WLD.

Jak informował CoinDesk, po uruchomieniu sieci głównej worldcoin deweloperzy zyskają dostęp do pakietu programistycznego Worldcoin Software Development Kit (SDK), który funkcjonował do tej pory w trybie beta. Dzięki niemu będą mogli programować narzędzia i aplikacje wykorzystujące World ID, czyli protokół tożsamości projektu.

Tools for Humanity, zespół stojący za projektem, przeprowadził w maju rundę finansowania C o wartości 115 milionów dolarów, którą kierował Blockchain Capital z udziałem a16z, Bain Capital Crypto i Distributed Global.

Z uwagi na niepewność regulacyjną tokeny WLD nie są dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych.