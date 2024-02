Wojskowi opuszczają fińską armię po zapowiedzi zakazu opuszczenia armii

Prawie 300 wniosków o wypis z rezerwy wojskowej i przejście do zadań obrony cywilnej złożyli w piątek Finowie, po tym jak szef MON zapowiedział zmiany w prawie uniemożliwiające taki krok. To najwyższa dzienna liczba takich podań w historii – wynika z danych Centrum Służby Cywilnej.

fot. hyotographics / / Shutterstock

W piątek wpłynęły 293 podania od rezerwistów. To więcej niż wówczas, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Wtedy jednego dnia przyszło ich nieco ponad 200 – przyznał dyrektor Centrum Służby Cywilnej Mikko Reijonen. W sobotę napływają kolejne podania (składane elektronicznie) – podała Fińska Agencja Prasowa STT.

Tak duża liczba wniosków o opuszczenie rezerwy wojskowej, to bezpośrednia reakcja niektórych obywateli na słowa ministra obrony narodowej Anttiego Hakkanena.

„Szukam środków prawnych, aby ucieczka z rezerwy wojskowej nie była już możliwa” – powiedział szef MON w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla lokalnego tygodnika „Kyronmaa”, wydawanego w północno-zachodniej Finlandii. Według ministra takie zachowanie obywateli „nie jest patriotyczne”.

Fińscy rezerwiści zaczęli częściej aplikować o przejście do zadań z zakresu szeroko rozumianej obrony cywilnej również w okresie gdy Finlandia przystępowała do NATO. Wielu argumentowało wówczas, że nie chce uczestniczyć w misjach Sojuszu. Ze statystyk wynika, że dotychczasowa długoterminowa średnia to poziom kilkuset podań miesięcznie (ok. 300-400).

W 2023 r. wniosków było ponad 1600, zaś w „wyjątkowym” – jak się podkreśla – 2022 r. wpłynęło ich ponad 3800. W poprzednich okresach aplikacji składano mniej niż 1000 rocznie.

Na kursach z zakresu obrony cywilnej przekazywana jest wiedza m.in. z zakresu pierwszej pomocy, gaszenia pożarów, czy przetrwania sytuacji kryzysowych, np. związanych z długimi przerwami w dostawach prądu, czy też przeciwdziałanie skutkom wycieków substancji ropopochodnych. Zajęcia obejmują też np. wykłady z zakresu konfliktów zbrojnych czy ruchów pacyfistycznych. Szkolenia trwają obecnie około pięciu dni. Aplikujący na kurs może powrócić do rezerwy wojskowej jedynie przed rozpoczęciem zajęć cywilnych.

W 5,5 mln Finlandii obowiązuje powszechny obowiązek służby wojskowej. Dotyczy on mężczyzn w wieku 18-60 lat. Kobiety mogą dobrowolnie zgłosić się do służby. Obecnie w rezerwie pozostaje blisko 900 tys. Finów. Przewidywana liczebność fińskich sił zbrojnych w czasie wojny to 280 tys. żołnierzy.

Z Helsinek Przemysław Molik

