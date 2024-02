Wojna w Ukrainie uderza w rosyjską służbę zdrowia. Zaczyna brakować lekarzy

Są sygnały wskazujące, że rosyjska wojna na Ukrainie przyczynia się do niedoboru personelu medycznego w całej Rosji i nic nie wskazuje, by w 2024 r. sytuacja miała się poprawić - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

fot. Pimen / / Shutterstock

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przypomniano, że krótko po mobilizacji do rosyjskiego wojska we wrześniu 2022 r. pracowników służby zdrowia ostrzeżono, by nie wyjeżdżali z kraju, tym niemniej do 2 proc. rosyjskich lekarzy i pracowników służby zdrowia zrobiło to, aby uniknąć poboru, a dodatkowo 3000 osób personelu medycznego prawdopodobnie zostało zmobilizowanych do pomocy w opiece zdrowotnej na froncie.

Przywołano informację podaną w listopadzie 2023 r. przez rosyjskie ministerstwo zdrowia, że w sektorze medycznym brakuje ok. 26,5 tys. lekarzy i 58,2 tys. pielęgniarek. Oceniono, że jest znaczący niedobór lekarzy w 22 regionach, a w siedmiu kolejnych został on określony jako poważny. Inne szacunki, ze stycznia tego roku, mówią, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy liczba lekarzy spadła o 7500 - co jest spowodowane długimi godzinami pracy i niskimi zarobkami. Komisja Dumy Państwowej ds. Polityki Regionalnej i Władz Lokalnych zwróciła uwagę w swoim raporcie na temat budżetu na rok 2024, że w szczególności uboższe regiony Rosji będą miały problem ze sfinansowaniem płac personelu medycznego.

"Duże obciążenie osobowe i finansowe związane we wsparciem rosyjskiej wojny na Ukrainie negatywnie wpływa na cały szereg cywilnych sektorów, które służą rosyjskiej populacji. Nie ma sygnałów wskazujących, że trend spadkowy w liczbie personelu medycznego w Rosji zmieni się w 2024 r." - oceniono w aktualizacji. (PAP)

bjn/ sp/