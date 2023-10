Wojna w Ukrainie spowodowała szkody dla środowiska wyceniane na ok. 56 mld euro

Wspólna deklaracja USA-UE: będziemy karać podmioty z państw trzecich wspierające Rosję Będziemy działać przeciwko podmiotom z państw trzecich, które wspierają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie - zapowiedzieli w piątek przywódcy USA i UE we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu w Białym Domu. Joe Biden, Ursula von der Leyen i Charles Michel wezwali też Chiny do nacisków na Moskwę, by powstrzymała swoją agresję.