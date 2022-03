Polski biznes solidaryzuje się. Liczne akcje pomocowe dla imigrantów

fot. BERNADETT SZABO / / Reuters

Od handlu, przez transport, operatorów sieci komórkowych, big techy, na aptekach kończąc. Polski biznes zjednoczył się w obliczu wojny w Ukrainie i oferuje pomoc dla uchodźców. Zbiórki potrzebnych produktów, datki na organizacje, czy zapewnienie opieki medycznej – to tylko kilka z przykładów góry akcji, których celem jest wsparcie imigrantów.

Handel wspólnie wychodzi z pomocą

Pierwszą firmą z sektora handlu, która okazała gest solidarności z Ukrainą, była Biedronka. Sieć umożliwiła swoim pracownikom pochodzącym z Ukrainy składanie wniosku o bezzwrotną zapomogę wynoszącą 1000 zł. Sklep poinformował, że o taką pomoc może się ubiegać 1,8 tys. osób.

Drugą akcją zapowiedzianą przez sieć jest uruchomienie programu pomocy dla uchodźców przyjeżdżających do Polski. Fundacja Biedronka wraz z Caritasem oraz Polskim Czerwonym Krzyżem ma w planach dystrybuować niezbędne produkty żywnościowe, środki higieny i czystości. Na ten cel sklep przeznaczy 5 mln zł. Drugie tyle Biedronka zapowiedziała przekazać organizacjom pomocowym, które mają pod swoją opieką osoby uciekające z Ukrainy, a które najlepiej będą znały potrzeby uchodźców.

Swoją pomoc zapowiedziały również sklepy z grupy Schwarz. Lidl zaoferował przekazanie produktów o wartości ponad 1 mln zł, które przy współpracy z Caritasem trafią do osób szukających schronienia w naszym kraju. Analogiczną decyzję podjął zarząd Kauflandu, jak poinformował portal wiadomoscihandlowe.pl. Sieć również przekaże produkty o wartości 1 mln zł, dodatkowo każdy pracownik, który zdecyduje się na powrót do Ukrainy, otrzyma gwarancję zachowania etatu. Sklep ma również pomóc w znalezieniu zakwaterowania dla rodzin swoich pracowników.

Sieć sklepów Żabka również zaangażowała się w pomoc. Łącznie przekazała 150 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych do poszczególnych organizacji zajmujących się wspieraniem uchodźców. Jednocześnie franczyzobiorcy z miejscowości przygranicznych rozdają potrzebującym ciepłe posiłki i napoje. Zarząd spółki zapowiedział też dofinansowanie mieszkań i pomoc w transporcie rodzin swoich pracowników i ajentów.

Głos w imieniu większości branży zabrały też Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Handlu. Wystosowały one wspólny apel do premiera Mateusza Morawieckiego, aby wdrożyć rozwiązania mające pomóc zarówno obywatelom Ukrainy, którzy już przebywają jak i pracują w Polsce oraz tym, którzy w wyniku wojny przyjadą do naszego kraju.

Chodzi o m.in. automatyczne przedłużenie zezwoleń na pobyt i pracę, uproszczenie ścieżki procesu zatrudnienia i legalizacji pobytu osób, które przebywają w naszym kraju bez odpowiednich decyzji urzędów. Jednocześnie organizacje zrzeszające największe sieci sklepów zapowiedziały pomoc w postaci zapewnienia miejsc pracy oraz środków niezbędnych do życia uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce.

Grupa Allegro, niebędąca bezpośrednio związana z detalistami, ale również reprezentująca sektor handlu, za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych zapowiedziała wsparcie dla organizacji pomagających uchodźcom. Spółka ma przekazać 1 mln zł dla Polskiego Forum Migracyjnego na pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla imigrantów z Ukrainy. Dodatkowo każdy może dołożyć swoją cegiełkę za pośrednictwem platformy. W tym celu powstała specjalna zakładka, gdzie można przekazać 10, 20, 50 lub 100 zł wsparcia, które trafi do Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Grupa CCC zdecydowała się wspomóc uchodźców, przekazując Caritasowi 10 tys. nowych par butów. Kolejne kilka tysięcy ma trafić niedługo na granice. Jednocześnie sieć umożliwiła klientom przekazywanie swojej odzieży, w tym butów, które nie jest potrzebne, a które mogłoby trafić do potrzebujących. Każdy, kto zdecyduje się na pomoc, może zanieść swoje rzeczy do najbliższego sklepu CCC.

Transport rezygnuje z opłat

– Przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP InterCity – mówił podczas sobotniej konferencji (26 lutego) w Przemyślu minister infrastruktury. Transporty będzie dostępny w „kategorii ekonomicznych TLK i IC na terenie Polski z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika tych kategorii” – podał resort infrastruktury w komunikacie.

Do inicjatywy przystąpili kolejni przewoźnicy: Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Łódzkie, POLREGIO. Zamiast biletu wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Również przejazdy płatnymi odcinkami autostrad w Polsce będą darmowe dla pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi oraz pojazdów lub grup pojazdów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako niosących pomoc dla obywateli Ukrainy, w odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdów. Z opłat zwolnione są również konwoje z pomocą humanitarną.

Do pomocy przy transporcie żywności, odzieży oraz innych potrzebnych materiałów dla przybywających uchodźców z Ukrainy, z miejsc zbiórek na wschód Polski dołączyła firm InPost. „Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową, by taki transport zapewnić” – napisał Rafał Brzoska na LinkedIn.

Uchodźcy przyjeżdżający do Polski z objętej wojną Ukrainy mogą liczyć także na przejazd za symboliczną złotówkę na dowolnej trasie. Opcję udostępnił BlaBlaCar. Firma podaje, że minimalna opłata za przejazd wynosi 1 zł, ponieważ „kwota 0 zł jest aktualnie technologicznie niemożliwa do wprowadzenia”.

Operatorzy ułatwiają kontakt

Do pomocy ruszyli także operatorzy sieci komórkowych w Polsce. Orange, Plus, Play, i T-Mobile, Heyah, Plush rozdają darmowe startery uchodźcom z Ukrainy. Największa dystrybucja bezpłatnych pakietów odbywa się na terenach przygranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim. Osoby uciekające przed wojną mogą otrzymać darmowe startery także w pozostałych województwach m.in. w punktach recepcyjnych, na dworcach autobusowych i kolejowych. Pracownicy poszczególnych sieci pomagają uchodźcom przy pierwszym uruchomieniu pakietów.

W tym trudnym czasie Orange Polska pomaga obywatelom Ukrainy w sposób systemowy i przemyślany, tak aby najefektywniej docierać do tych, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Szczegóły w serwisie.#JesteśmyzWami #мизвами https://t.co/rjdmmoJCGz pic.twitter.com/JwaOfyLRh9 — Orange Polska (@Orange_Polska) February 28, 2022

Ponadto Plus i Play rezygnują z opłat roamingowych za korzystanie z połączeń głosowych oraz transmisję danych dla abonentów sieci komórkowej Vodafone Ukraina. Z kolei Orange i T-Mobile poinformowali o rezygnacji z opłat roamingowych dla Vodafone Ukraina i LifeCell. Dodatkowo uchodźcy mogą liczyć także na wsparcie w postaci dodatkowych darmowych pakietów internetu (Orange i nju) lub minut na rozmowy międzynarodowe do Ukrainy (T-Mobile, Play).

Polscy operatorzy podają, że ustalają szczegóły z pozostałymi sieciami komórkowymi na Ukrainie w celu zniesienia opłat roamingowych.

Opieka zdrowotna i tańsze leki

Grupa LUX MED zdecydowała się uruchomić pakiet „Pomoc dla Ukrainy”. Osoby przyjeżdżające z Ukrainy, jednocześnie potrzebujące pilnej pomocy medycznej, mogą zgłosić się do wszystkich placówek oraz 13 szpitali LUX MEDu w całej Polsce. Spółka wysłała również na granicę ratowników medycznych oraz lekarzy i zapewniła udzielenie imigrantom wsparcia w kwestiach prawnych, logistycznych, a także finansowych.

Farmaceuci też nie pozostają bezczynni. Wielu z nich obniża ceny do minimum lub sprzedaje leki z zerową marżą, jak informuje „Rzeczpospolita”. Dotyczy to zarówno osób, które kupują medykamenty dla obywateli Ukrainy, jak i samych imigrantów. Farmaceuci też doradzają, które leki wybrać i jakie zamienniki zastosować, żeby kupić więcej leków dla potrzebujących.

Big techy i ubezpieczalnie

Grupa kapitałowa CD Projekt przekazała 1 mln zł Polskiej Akcji Humanitarnej. Pieniądze zostaną wydane na wsparcie dla ofiar ataku agresji, podała firma. Z kolei 11 Bit Studios, polska firma zajmujące się produkcją, wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych, poinformowała, że wszystkie dochody ze sprzedaży „This War of Mine” przez następne siedem dni na trafią do specjalnego funduszu i zostaną przekazane do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża jako bezpośrednie wsparcie ofiar wojny na Ukrainie.

Firma Techland, producent ostatnio wydanej gry „Dying Light 2”, napisała swoim koncie na Twitterze, że również przeznaczy pieniądze na pomoc ofiarom wojny. Łącznie developer gier przekaże 1 mln zł Polskiej Akcji Humanitarnej. Taka sama kwota do tej organizacji trawi od grupy Livechat.

As the LiveChat community, we support all people affected by the recent invasion of Ukraine.



Playing our part to help the humanitarian aid efforts, we’ve decided to donate 1 million PLN to the @PAH_org. pic.twitter.com/mo6wvPfmMe — LiveChat (@LiveChat) February 27, 2022

Swoją pomoc zaoferowały również grupy ubezpieczeniowe. Za pośrednictwem Polskiej Izby Ubezpieczeń, firmy Ergo Hestia, PZU i Warta poinformowały o udzieleniu darmowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC na okres 30 dni.

Wątek będzie kontynuowany

Dominika Florek i Alan Bartman