Wojna w Ukrainie. "Na jej odbudowę trzeba patrzeć optymistycznie"

Rok temu całe polskie społeczeństwo zelektryzowała wiadomość o inwazji Rosji na Ukrainę. Miało to znaczne przełożenie na gospodarkę, zmieniła się struktura konsumpcji, przetasowaniom uległ polski eksport i import. Czy Rosja stanie się jak Korea Północna? Zapraszamy na najnowszy podcast.

/ Puls Biznesu

Wraz z falą uchodźców z Ukrainy rosła konsumpcja w Polsce, ale widać było zmianę jej struktury w kierunku dóbr podstawowych. Ale konsumpcja ogółem w IV kwartale 2022 r. właściwie się załamała, i to jest zjawisko wyjątkowe.

Nie ma dobrej odpowiedzi na to, co się z konsumpcją wówczas wydarzyło, na pewno gospodarstwa zaczęły oszczędzać, bo bały się wstrząsu energetycznego, ogromnych rachunków za prąd, za gaz, o czym mówiono jeszcze na jesieni - mówi Ignacy Morawski. I o ile polskie gospodarstwa domowe ograniczyły konsumpcję, to sądzę też, że część Ukraińców po prostu wyjechała z Polski - dodaje.

Polacy pokazali przez ostatni rok, jak należy traktować uchodźców. Staliśmy się supermocarstwem humanitarnym, jak określa to ambasador Mark Brzeziński. Zmienił się wizerunek naszego kraju, prezydent Biden dwukrotnie w ciągu roku odwiedził nasz kraj. Rząd często jako pierwszy występuje z kolejnymi transzami pomocy militarnej dla Ukrainy. Przez ostatni rok przybyło nam co najmniej milion obywateli, Polska stała się hubem logistycznym, a świat zaczął się zbroić na potęgę. To stan na luty 2023 r.

O tym, jak wojna wpłynęła na gospodarki Polski, Ukrainy i Rosji, opowiada Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, mówi, co się działo z cenami paliw. Grzegorz Samoć, ekspert firmy logistycznej DSV, który zajmuje się transportami specjalistycznymi, opisuje, jak Polska stała się hubem logistycznym i jakiej infrastruktury jeszcze brakuje. Z Piotrem Grochmalskim, dyrektorem Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, rozmawiam o wyścigu zbrojeń i zakupach wojennych Polski. Witold Jurasz, dziennikarz Onetu, były chargé d’affaires RP na Białorusi i dyplomata w Moskwie, opowiada o zmianie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.