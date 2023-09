Wojna w Ukrainie. Kolejny rosyjski zmasowany atak przy użyciu rakiet i dronów

Niemcy przekazują Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej Niemiecki rząd poinformował we wtorek o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy - podał portal Ukraińska Prawda. Obejmuje on m.in. ponad 10 000 sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a także most pancerny Beaver.