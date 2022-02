Wojna w Ukrainie. Banki włączają się w akcję pomocy

/ Twitter

Banki w Polsce włączają się w akcję pomocową dla obywateli Ukrainy. Kilka instytucji zniosło opłaty za przelewy wychodzące do ukraińskich banków, PKO BP proponuje bezpłatny rachunek z kartą wydawaną od ręki, Bank Pekao i BNP Paribas wyświetlają na stronie głównej wiadomości o produktach finansowych po ukraińsku.

PKO Bank Polski przed weekendem poinformował o uruchomieniu pakietu pomocowego dla Ukraińców. Proponuje im za darmo przez rok PKO Konto bez Granic wraz z kartą wydawaną od ręki w placówce banku. Przy otwarciu rachunku bank nie wymaga posiadania adresu zamieszkania w Polsce i telefonu do polskiego operatora sieci komórkowej. Bank zniósł też opłaty za szybkie przelewy do Kredobanku i za przelewy zagraniczne do każdego banku na Ukrainie. PKO BP nie będzie pobierał opłat za przelewy przez 3 miesiące.

Ponadto Fundacja PKO Banku Polskiego uruchomiła specjalne konto do wpłat, na rzecz pomocy dla Ukrainy. Pomóc można wpłacając dowolną, najmniejszą nawet kwotę.

Dane do przelewu:

Fundacja PKO Banku Polskiego

Tytuł: Wpłata na pomoc dla Ukrainy

Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014

Kilka banków także zdecydowało się znieść opłaty za przelewy realizowane na Ukrainę. Santander nie będzie pobierał opłat za przelewy wychodzące lub przychodzące do/z banków na Ukrainie (kod SWIFT UA) do 31 marca. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych oraz biznesowych. Oferta obejmuje przelewy zwykłe, pilne, ekspresowe i w każdej walucie.

Opłaty za przelewy zniosły także BNP Paribas, ING i mBank. - Zwracamy opłaty za przelewy do banków w tym kraju. Zwrot zrealizujemy automatycznie, maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od dnia zaksięgowania transakcji – pisze mBank na Twitterze.

Niektóre banki wyświetlają ponadto informacje o podstawowych produktach finansowych na swoich stronach w języku ukraińskim. Po wejściu na stronę Pekao czy BNP Paribas klientów witają banery kierujące do sekcji po ukraińsku. Banki zachęcają m.in. do otwierania bezpłatnych rachunków.