Wojna w Ukrainie. Alarm przeciwlotniczy w całym kraju, eksplozje w Kijowie

Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek na obszarze całej Ukrainy, silne eksplozje słychać było w stolicy kraju, Kijowie - poinformował portal "Ukraińska Prawda".

fot. GLEB GARANICH / / Reuters / Forum

Mer Kijowa Watalij Kliczko napisał na Telegramie, że systemy obrony powietrznej odpierają ataki na miasto.

Zełenski: Rosja histerycznie reaguje na każdy krok naszych sił zbrojnych; mamy sukcesy w Donbasie

Rosja histerycznie reaguje na każdy krok ukraińskich sił zbrojnych, które odnoszą sukcesy na odcinku bachmuckim w Donbasie - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Na opublikowanym wieczorem nagraniu Zełenski podziękował wszystkim ukraińskim obrońcom, "którzy dali tego dnia takie wiadomości, jakich oczekujemy". Pogratulował im wyników na odcinku bachmuckim.

"Widzimy, jak histerycznie Rosja odbiera nasz jakikolwiek krok tam, wszystkie nasze zajęte pozycje. Wróg wie, że Ukraina zwycięży. Widzą to. Odczuwają to dzięki waszym uderzeniom, w tym w obwodzie donieckim" - zwrócił się do wojskowych. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/6476)

Wcześniej w poniedziałek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że ukraińskie wojsko prowadzi ofensywne działania na wschodnim froncie. Siły Zbrojne Ukrainy posunęły się naprzód o kilkaset metrów pod Bachmutem - przekazała.

sp/ ndz/ ap/