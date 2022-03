Wojna napędza handel. Konserwy, mąka oraz produkty dla uchodźców z dwukrotnym wzrostem

fot. Bee Bonnet / / Shutterstock

O 17 proc. wzrosły obroty sieci detalicznych w Polsce w porównaniu do analogicznego okresu z 2021 r. - wynika z raportu NielsenIQ przytoczonego przez wiadomoscihandlowe.pl. Ponad dwa razy więcej w tym czasie kupowano cukier, konserwy mięsne, czy mąkę.

Wybuch wojny oraz pomoc niesiona jej ofiarom przełożyła się na wzrost dokonywanych zakupów w sklepach w Polsce. Jak wynika z danych firmy analitycznej NielsenIQ, a które podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, w dziewiątym tygodniu 2022 r. w porównaniu do dziewiątego tygodnia 2021 r., obroty sklepów wzrosły o 17 proc.

W relacji rok do roku ponad dwa razy częściej kupowane były takie produkty jak cukier (124 proc.), konserwy mięsne (115 proc.) oraz mąka (97 proc.). Wzrost odnotowano również w wśród kategorii produktów higieny osobistej oraz jedzenia dla dzieci. W porównaniu do dziewiątego tygodnia ubiegłego roku, w bieżącym 2022 r. w analogicznym okresie zwiększyła się znacznie sprzedaż pieluch (133 proc.), szczoteczek do zębów (121 proc.) oraz artykułów kobiecych (74 proc.).

Patrząc na regiony, w których odnotowano największy wzrost, również widać dużą zależność wobec aktualnych wydarzeń. To na wschodzie oraz południowych wschodzie naszego kraju odnotowano obroty wyższe o 20 proc. i 21 proc. Podobnie sytuacja miała się w dużych miastach naszego kraju. To w Krakowie (22 proc.), Warszawie (20 proc.) oraz we Wrocławiu (18 proc.) sklepy zanotowany zwiększone obroty.

AB