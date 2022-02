Wojna na Ukrainie. Świat komentuje decyzję Putina

fot. Vuk Valcic / / ZUMA Press

W nocy ze środy na czwartek Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie „operacji specjalnej w Donbasie”. Większość świata, jak można byłoby się spodziewać, potępia ten ruch. Przedstawiamy najważniejsze komentarze polityków.

Biden: Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności

Ukraina stała się ofiarą niesprowokowanego i nieusprawiedliwionego ataku rosyjskich sił zbrojnych. Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i destrukcję, który ten atak przyniesie - powiedział prezydent USA Joe Biden w oświadczeniu. Zapowiedział, że "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności".

"Prezydent Putin z premedytacją wybrał wojnę, która przyniesie katastrofalną utratę życia i ludzkiego cierpienia. Rosja sama jest odpowiedzialna za śmierć i destrukcję, którą ten atak przyniesie" - oświadczył Biden.

Dodał, że USA i sojusznicy odpowiedzą w "zjednoczony i zdecydowany sposób" i "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności".

Zapowiedział, że w czwartek naradzi się z liderami państw G7, przywódcami państw NATO i ogłosi w orędziu kolejne koszty nakładane na Rosję.

"Tej nocy Jill i ja modlimy się za odważny i dumny naród Ukrainy" - dodał prezydent.

Polska będzie domagać się daleko idących sankcji wobec Rosji

"Będziemy jednoznacznie domagać się, aby Rada Europejska, wszystkie państwa UE nałożyły daleko idące sankcje wobec Rosji, daleko idące w taki sposób, aby odczuła Rosja to w sposób ekonomiczny, polityczny jak najdalej idący, aby powstrzymać Władimira Putina przed aneksją kolejnego kraju" - mówił Müller.

"Dzisiejsze wydarzenia, które obserwujemy na terenie Ukrainy to bezprawne wkroczenie na teren suwerennego państwa, to agresja militarna, to rozpoczęcie, de facto wypowiedzenie wojny" - powiedział rzecznik rządu.

Muller powiedział, że Polska wraz z grupą sojuszników złożyła wniosek o uruchomienie art. 4 traktatu Waszygtońskiego. Zgodnie z art. 4 traktatu powołującego NATO "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron"

"Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę. Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina. Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne" - napisał premier Morawiecki na Twitterze.

"Dziś o 5.48 rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zelenskim. Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty" - napisał na Twitterze Duda.

Orban: Musimy trzymać się z dala

„Węgry muszą trzymać się z dala od rosyjsko-ukraińskiego konfliktu wojskowego, bo najważniejszą wartością jest bezpieczeństwo kraju” – napisał Orban. I dodał: „Nie ma mowy o wysłaniu na Ukrainę żołnierzy czy broni”.

Orban napisał też, że trzeba uczynić wszystko w celu uniknięcia wojny.

We wtorek Orban zapewnił w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Węgry w ramach skoordynowanej reakcji poprą wspólne wysiłki UE mające na celu rozwiązanie sytuacji. Dodał, że Węgry jako sąsiad Ukrainy z zaniepokojeniem obserwują rozwój wydarzeń w tym kraju i zapewnił, że Węgry niezmiennie popierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy – przekazał rzecznik Orbana, Bertalan Havasi.

Kanada zapowiada "znaczące sankcje"

"Kanada potępia w najmocniejszych możliwych słowach bezczelny atak Rosji na Ukrainę. Te niesprowokowane działania są jasnym dalszym pogwałceniem suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Są także pogwałceniem zobowiązań Rosji w świetle prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednocznonych" - napisał Trudeau.

"Kanada wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkich wrogich, prowokacyjnych działań przeciw Ukrainie i do wycofania wszystkich wojsk i sił zastępczych (proxy forces) z kraju" - dodał.

Premier Kanady zapowiedział również, że działania Rosji spotkają się "z poważnymi konsekwencjami". "W świetle tych ataków na Ukrainę, Kanada podejmie dodatkowe kroki, by powstrzymać bezpodstawną agresję Rosji. Trwamy w solidarności z Ukrainą, jej narodem i ukraińsko-kanadyjską społecznością tu w Kanadzie. Bezwstydne działania Rosji nie pozostaną bezkarne" - napisał Trudeau.

NATO zareaguje

Zdecydowanie potępiam lekkomyślny i niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę, który zagraża życiu niezliczonej liczbie cywilów - oświadczył w czwartek w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Po raz kolejny, pomimo naszych wielokrotnych ostrzeżeń i niestrudzonych wysiłków dyplomatycznych, Rosja wybrała drogę agresji przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu" - stwierdził Stoltenberg.

"To poważne naruszenie prawa międzynarodowego i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań militarnych i poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Członkowie NATO spotkają się, aby zająć się konsekwencjami agresywnych działań Rosji. Stoimy u boku narodu Ukrainy w tym strasznym czasie. NATO zrobi wszystko, aby chronić i bronić wszystkich sojuszników" - dodał.

Scholz: Rosja musi natychmiast przerwać tę akcję

Kanclerz Olaf Scholz potępił rosyjski atak na Ukrainę jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego. „Nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia”, stwierdził Scholz

Rosja musi natychmiast przerwać tę akcję militarną. "To straszny dzień dla Ukrainy i mroczny dzień dla Europy" - podkreślił Scholz.

"Solidaryzujemy się z Ukrainą i jej mieszkańcami" - powiedział kanclerz. "Rosja musi natychmiast zaprzestać działań wojskowych. W ramach G7, NATO i UE będziemy dziś ściśle koordynować nasze działania".

Włochy potępiają atak Rosji

"Włoski rząd potępia atak Rosji na Ukrainę. Jest on nieuzasadniony i niemożliwy do usprawiedliwienia. Włochy są blisko z narodem i instytucjami Ukrainy w tej dramatycznej chwili" - podkreślił premier w oświadczeniu cytowanym przez media.

"Pracujemy z sojusznikami europejskimi i z NATO, by odpowiedzieć natychmiast, z jednością i determinacją"- zaznaczył Draghi.

Czechy solidarne z Ukrainą

Premier napisał na Twitterze, że zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Państwa, która w Czechach jest organem rządu.

Minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky ostro potępił inwazję. Jego zdaniem jest to barbarzyński akt agresji. Uznał, że decyzja Kremla o całkowicie niesprowokowanym ataku jest niedopuszczalna i całkowicie sprzeczna z prawem międzynarodowym - napisał Lipavsky na Twitterze.

Minister obrony Jana Czernochova podkreśliła, że Rosja najechała na kochającą pokój i wolną Ukrainę, „naruszyła prawo międzynarodowe i nie zmienią tego żadne kłamstwa produkowane przez Kreml".

"Nie chodzi o denazyfikację, demilitaryzację czy utrzymanie pokoju (jak twierdzą rosyjskie władze - PAP) - Putin zachował się jak lekkomyślny bandyta” – napisała w mediach społecznościowych. Także minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan poparł Ukrainę.

Czaputova: Potępiam bezprawną agresję Rosji na Ukrainę

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova oświadczyła w czwartek, że potępia bezprawną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wyraziła pełne poparcie i solidarność z narodem ukraińskim.

Nadzieja tych, którzy sądzili, że Rosja zadowoli się wojskową okupacją części obwodów donieckiego i ługańskiego, okazała się złudna - wskazała słowacka prezydent, zapewniając o solidarności swego kraju z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi przedstawicielami władz Ukrainy.

Premier Eduard Heger podkreślił, że Rosja zaatakowała kraj słabszy od siebie, którego jedynym przewinieniem było to, że chciał żyć w pokoju zgodnie z własnymi pragnieniami, jak inne suwerenne narody. Atak nazwał aktem barbarzyństwa ze strony Rosji i rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Po raz kolejny na naszych oczach ożył rosyjski imperializm w swojej agresywnej, wojowniczej formie - powiedział.

Heger ocenił, że wszystkie ofiary tej wojny będą ofiarami Rosji i zostanie ona za to pociągnięta do odpowiedzialności przez światową opinię publiczną. Podkreślił, że rząd słowacki, we współpracy z sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej, będzie pomagał Ukrainie w samoobronie przed rosyjskim agresorem i będzie opowiadał się za zaprzestaniem walk. Zaprowadzanie pokoju jest absolutnym priorytetem - zaznaczył.

Kanclerz Austrii: Ten atak nie zostanie bez odpowiedzi

"W ciągu ostatnich kilku godzin Federacja Rosyjska po raz kolejny dopuściła się rażącego naruszenia prawa międzynarodowego, co głęboko odrzucamy i jednoznacznie potępiamy" - oświadczył. "Austria solidaryzuje się z Ukrainą bez zastrzeżeń. W tych trudnych godzinach myślami jesteśmy z narodem ukraińskim" - dodał.

Nehammer zapowiedział też, że "ten nowy atak na integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy nie pozostanie bez odpowiedzi".

Premier Japonii: Społeczność międzynarodowa musi się zjednoczyć

„Robimy, co w naszej mocy, by gromadzić dane i zrozumieć sytuację. Jest ona napięta i będziemy współpracować ze społecznością międzynarodową, w tym G7” – powiedział dziennikarzom Kishida, cytowany przez agencję Kyodo.

„To bardzo ważne, by społeczność międzynarodowa zjednoczyła się i pokazała swoją silną wolę” – mówił japoński premier na posiedzeniu parlamentarnej komisji budżetowej. Wyraził nadzieję, że japońskie sankcje pomogą przekonać Moskwę do deeskalacji.

PAP