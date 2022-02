Wojna na Ukrainie. Rynki reagują [NA ŻYWO]

Według doniesień z Ukrainy rozpoczęła się rosyjska inwazja. Ostrzelana została ukraińska infrastruktura wojskowa. Rynki finansowe zareagowały zdecydowanymi spadkami, ale generalnie nie było widać paniki.

Najważniejsze informacje

8:51 Kontrakty terminowe na WIG20 spadają o ok. 6 proc.



8:40 W reakcji na wybuch wojny na Ukrainie dolarowe notowania złota osiągnęły najwyższy poziom od stycznia ubiegłego roku. Ale już notowania kruszcu wyrażone w polskiej walucie po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 8 000 zł za uncję.



8:35 Jak atak Rosji na Ukrainę wpłynie na polską gospodarkę, analizują ekonomiści Banku Pekao.



Wygląda na to, że spośród scenariuszy nakreślonych przez nas tutaj: https://t.co/ueAF7AzN0m realizuje się jeden z najgorszych. Co to oznacza z czysto ekonomicznego punktu widzenia?