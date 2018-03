Wojna handlowa Trumpa, ropa i przypadkowy wystrzał kursu spółki [Wykresy tygodnia]

Zostawiając za sobą dziesiąty tydzień 2018 r., warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.



Prezentujemy cykl, w ramach którego będziemy przedstawiać najważniejsze wykresy minionego tygodnia. Chociaż podobno "jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów", zachęcamy także do zapoznania się z artykułami, z których wykresy te pochodzą (linki pod każdym podpunktem).

W styczniu deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych osiągnął największy rozmiar od blisko dekady. W tym kontekście plany nałożenia nowych ceł przez prezydenta Donalda Trumpa jawią się jako desperacki kontratak w przegranej już wojnie.

2. Amerykańska salwa w światową stal

Stało się - pierwsze salwy w wojnie handlowej zostały wystrzelone. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o wprowadzeniu 25-procentowego cła na import stali i 10-procentowego cła na import aluminium. Dla krajów Europy, w tym dla Polski, nie jest to bardzo mocny cios.

Jak widać na wykresie, udział USA w eksporcie wyrobów stalowych z krajów UE (licząc ich eksport ogółem, wewnątrz i na zewnątrz UE) wynosi między 2 a 4 proc. i tylko w przypadku rur sięga 8 proc. Dla porównania, udział USA w eksporcie wszystkich towarów z krajów UE to ponad 7 proc.

3. Polityczny „heroizm” Orlenu i Lotosu. Kto zapłaci nowy podatek?

Kontrolowane przez Skarb Państwa spółki paliwowe oświadczyły w środę, że przyjmą na siebie nową opłatę, którą rząd zamierza dodać do ceny benzyny. Problem polega jednak na tym, że to deklaracja czysto polityczna.

Pojawiły się głosy, że przecież spółki te też będą korzystały z pieniędzy na rozwój niskoemisyjnego transportu. Warto jednak zauważyć, że na ów fundusz trafi tylko 15 proc. opłaty emisyjnej. Wątpliwości budzi też póki co rentowność całego przedsięwzięcia, które dodatkowo podkopuje konwencjonalny biznes obu spółek. Choć ten argument można akurat zbić założeniem, że Orlen i Lotos mogą znaleźć się w polskiej awangardzie transportu niskoemisyjnego i w przyszłości może (choć nie musi) przynieść to spore korzyści. Oszacowanie jednak, czy koniec końców Orlen i Lotos wyjdą na tym na plus, póki co jest bardzo ciężkie.

